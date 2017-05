Festet i natt – finale på lørdag

JOWST gikk videre til finalen i Eurovision Song Contest. Men det var noen nervepirrende minutter før Norges navn ble lest opp.

Årets norske låt, «Grab The Moment», har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, som går under navnet JOWST. Vokalist er Aleksander Walmann.

Da JOWST inntok panelet under pressekonferansen, hadde Walmann følge melding å avslutte med:

– Nå skal vi feste!

Låtskriver Steen var også fornøyd.

– Det er tok helt av. Det var så utrolig spennende! Det var så utrolig artig å stå på scenen og alle de andre leverte så det suste. Jeg følte at jeg leverte akkurat som jeg skulle, dette ble akkurat som vi hadde jobbet mot, sier han.

Måtte vente lenge

Norge var den sjuende av ti finalister som ble ropt opp. Den ventetiden kjentes lang for de to norske Eurovision-håpene.

– Det var helt krise, sier Walmann.

– Jeg sa hele tiden at vi skulle bli ropt opp først. Og så kom kameraet foran oss rett før de skulle rope opp den første. Da sa jeg «Nå kommer det, nå kommer det». Og så skjedde det på andre og tredje land, før han gikk bort, forteller Steen, som begynte å tvile.

– Da svettet jeg oppover, forteller Walmann.

Også Bulgaria, Hviterussland, Kroatia, Ungarn, Danmark, Israel, Romania, Nederland og Østerrike ble ropt opp.

Spennende om maske

På forhånd var det knyttet stor spenning til LED-masken som er en del av showet. Den sviktet under begge prøvene onsdag, også den som dannet basis for fagjuryenes stemmer.

Norges delegasjon klaget og krevde å få en ny framføring, men det ble avvist av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU). EBU ba imidlertid juryene om å se bort fra at masken til JOWST ikke fungerte.

– Jeg så at kablene til maska var veldig godt markert i tydelige farger, og de var ekstra teipet. Så vi så at dette var det blitt jobbet med. De har virkelig sørget for at den skulle være i orden nå, sa Steen etter siste generalprøve.

Og i semifinalen virket alt som det skulle.

Karlsen i gledesrus

– Det er en fantastisk, deilig og befriende følelse å gå videre til den store finalen, sier Jan Fredrik Karlsen til NTB.

Han overtok som «MGP-general» før fjorårets utgave, og sånn sett er det første gang han bringer en låt til finalen.

– Nå har vi en brusende selvtillit. Vi må opprettholde den gode energien, for det gikk så utrolig bra i dag. Det gikk så utrolig bra. Fortsatt er vål målsetting å vinne, sier Karlsen.

Finale lørdag

Finalen går av stabelen klokka 21 norsk tid lørdag. Fjorårsvinner og arrangør Ukraina er direkte kvalifisert sammen med «de fem store» i EBU – Storbritannia, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike.

Italia er den klare favoritten, ifølge spillselskapene. Francesco Gabbani framfører «Occidentali's Karma», og med seg på scenen har han en danser i gorillakostyme.

Portugal tar innpå

Portugal seiler opp som den andre store favoritten. Det er Salvador Sobral som framfører «Amar Pelos Dois», men på grunn av en hjertesykdom har han ikke kunnet være med på mange av prøvene i Kiev. Det er i stedet søsteren som har vært til stede, og hun har også skrevet låten.

Det var Jamala som under konkurransen i Stockholm i fjor sørget for at Ukraina er årets arrangør. Ifølge hennes egen nettside skal hun framføre den nye låten «I Believe in U» som en del av finaleshowet lørdag.