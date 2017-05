Revolt V vant Musikkprisen!

Revolt V var en av seks superfinalister til Musikkprisen 2017. Onsdag spilte de låtene «Unstable» og «Outdrop» foran publikum og juryen under finalen på Terminalen Byscene i Ålesund. Her gikk de til topps.

– Det er helt sykt! Vi har nok ikke landet helt ennå. Det var bare dyktige og flinke folk som var med, så vi trodde ikke at vi kom til å vinne. Vi skjønner fremdeles ingenting, sier vokalist og gitarist Ulrik Bolsønes til Rbnett torsdag morgen.

Publikumsstemmene og jurystemmene telte 50 prosent hver da vinneren skulle kåres.

– Hva tenkte dere da dere ble utropt som vinner?

– At det måtte være en feil. Vi var forberedt på å dra hjem uten pris, og bare være veldig fornøyd med at vi fikk spille på Terminalen. At vi skulle gå helt til topps, var nok ingen av oss forberedt på.

I tillegg til Bolsønes, består moldebandet av Emil Frøyen Vold og Herman Jørundsønn Mjåseth på gitar, Sigurd Skjælberg på bass og Oliver Fremo Amundsen på trommer.

Skal feire med pizza

Vinneren av Musikkprisen får ikke bare heder og ære, men også studietid i Ocean Sound Recordings og spillejobb under Jugendfest på Color Line Stadion.

– Hva betyr en slik premie?

– Vi er et ferskt band, og blir glad bare vi får små spillejobber. Det at vi nå skal spille under Jugendfest er bare helt vilt. I tillegg får vi spille inn plate i et fantastisk studio. Vi har vært der én gang før, noe som var en stor opplevelse, og gleder oss allerede til å dra tilbake, sier Bolsønes.

– Hadde dere sett for dere å hente hjem en slik pris da dere startet bandet for to år siden?

– Aldri i verden! Ingen av oss var erfarne i noe som helst, og visste ikke helt hva vi gikk til. Jeg er glad for at vi har jobbet knallhardt det siste året.

– Hva tror du er grunnen til at dere vant?

– At vi er underholdene å se på live. Jeg tror det var det som brakte seieren i land.

– Hvordan skal dere feire?

– Vi har en stor skriveprosess foran oss, så vi får feire med å kjøpe en pizza på øving.

De andre finalistene til årets pris var Dyrisk, Conspectus, Astrid Ekern, Maria Løvås og Ol´Burger Beats.

Gjev pris

Siden oppstarten i 2008 har Musikkprisen vært med på å fostre frem flere talentfulle band og artister fra Møre og Romsdal.

Dina Misund, Musth, Mikhael Paskalev, Highasakite, Man Get Out, Padawan, Ine Hoem, Amanda Tennfjord og Cashmere Factory er tidligere vinnere.

– Når vi ser hvem som har vunnet før oss, er det klart vi føler på ansvaret. Vi må steppe opp, gønne på videre og se hvordan det går, sier Bolsønes.

– Meget fortjent vinner

I årets jury satt blant annet Asbjørn Slettemark, en av landets mest profilerte og anerkjente musikkjournalister.

– Revolt V var en meget fortjent vinner. De kom på scenen på Terminalen, og oppførte seg som om de spilte stadionkonsert med Foo Fighters. De har gode og fengende låter, voldsomt med energi og spilleglede, og en oppsiktsvekkende god vokalist, sier han til Rbnett.