Jungelboken på Skåla 1. mai

I år er det familiemusikalen Jungelboken ungdomslaget har på repertoaret på Arbeidernes internasjonale kampdag, 1. mai.

– Det har blitt en tradisjon å lage forestillinger for famile og barn. Vi gjorde Jungelboken for fem år siden også, og nå var det et ønske innad om å hente den fram igjen, sier Ann Kristin Flemmen i ungdomslaget.

Det blir to forestillinger 1. mai, klokka 13.00 og 16.00, i Vågheim ungdomshus.

– Totalt er 16-17 personer involvert, på og bak scena. Vi har plass til rundt 100 publikummere per forestilling, og håper på to fulle hus, sier Flemmen.