– Verden ser oss!

MOLDE: – Ambisjonen var å skape god og markant arkitektur. Vi erfarer at romsdalingene liker det, men også at det store arkitektmiljøet nasjonalt og inernasjonalt omfavner det. Det gir en veldig god følelse. Det er egentlig et eventyr vi er med på, her i Møre og Romsdal, og i lille Molde, sier museumsdirektør Jarle Sanden.

Skal skrive bok om Krona

Romsdalsmuseets nybygg har høstet stor anerkjennelse og fått flere prisnominasjoner. Den 14. april det ble kjent at arkitektkontorer Reiulf Ramstad, som står bak bygget, nå kan smykke seg med to høythengende internasjonale priser. Arkitektkontoret gikk til topps – stemt fram både av de 400 jurymedlemmene og av publikum på nettsiden til Architizer’s 2017 A+Awards – i kategorien beste museusbygg, i konkurranse med mange andre prosjekt.

Prisen skal arkitekten motta på en galla i New York den 11. mai.

– På grunn av det store fokuset og anerkjennelsen vi opplever, skal jeg nå skrive en bok om bygget. Det blir viktig dokumentasjon for oss og for arkitekten. Det skylder vi prosjektet, sier Sanden.

– Hvor er reiselivet?

Sanden forteller at bygget får voldsom oppmerksomhet. Nå pryder det forsiden på boka «The best of Architizer 2017», med foto av Erik Hattrem.

– Jeg våger å påstå at ingenting setter Molde på kartet på samme måte. Vi ser en voldsom økning i cruisetrafikken. Museet blir trukket fram i foredrag, nylig i et amerikansk arkitekturtidsskrift med 1,5 millioner lesere og snart kommer et kamerateam fra London hit. De skal bruke bygget som bakteppe i markedsføring av en ny , bærekraftig bil, sier Sanden.

Han mener Molde og fylket trenger arkitektur som vekker oppmerksomhet, og håper nybygget kan inspirere andre prosjekt i regionen.

– Vi sitter her med et fantastisk bygg som vekker internasjonal oppmerksomhet. Det jeg spør meg om, er: Hvor er reiselivet?, undrer direktøren.

Fungerende daglig leder i Visit Nordvest, Torunn Dyrkorn, mener Krona er et stort pluss for Molde.

– For å sette det på spissen: Før hadde vi bare utsikten, sier Dyrkorn, som har begynt å bruke Krona i presentasjoner, seinest på Norwegian Traveller Workshop.

– Reaksjonene er wow!, sier hun.

– Kan dere bli flinkere til å bruke Krona i markedsføring?

– Trollstigen og Atlanterhavsvegen er det folk ber om, så det legger vi til rette for. Krona er bare ett år, og ting tar litt tid. Men ja, vi vil selvsagt bruke bygget. Nå har det vunnet en pris også, det gjør det enda enklere, sier Dyrkorn.