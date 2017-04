Ravi til Rabalder

Fredag slapp den nystartede Rabalderfestivalen, som arrangeres 1. og 2. juli i Reknesparken i Molde, de siste artistnavnene.

– Ravi avslutter festivalen med et forrykende show klokken 16 på konsertscenen på søndag. Se opp for fiffige overraskelser, sier festivalsjef Eivind Fadnes i en pressemelding. Han har ett navn til i ermet:

- Teaterforestillingen Klovneskrekk skal spille lørdag 1. juli. Det blir spektakulær sirkusmagi, forteller Fadnes om forestillingen som har Mari Watn fra Molde som scenograf.

Hitmakeren Ravi

Ravi, eller Ivar Christian Johansen som han egentlig heter, står bak hit-er som Utadæsjælåplevelse, Dødsøt, E-ore, Tsjeriåu og Ås to i Osjlo.

– Ravi passer perfekt for Rabalderfestivalen. Han er en utrolig kul fyr med en helt særegen formidlingsevne! Han er opptatt av å involvere barna og du skal ikke se bort fra at barna går å rapper på Ravi sine kreative rim på vei ut av Reknesparken, sier Fadnes. forteller festivalsjefen.

Ravi slapp for øvrig sitt andre soloalbum, Disaora, i mars og entrer med det en ny tematikk. Låtene handler om pappa- og familieliv, vennskap, identitet, ro og rastløshet.

– Nå gleder jeg meg veldig til å komme til Molde og spille på Rabalderfestivalen. Det er alltid gøy med nye ting, og med folk som setter i gang noe, sier Ravi til Rbnett.

Nytt samarbeid mellom Barneteatret Vårt og Rabalderfestivalen: Her blir det lavvo- teaterscene i sommer Nytt samarbeid mellom Barneteatret Vårt og Rabalderfestivalen.

Klovn i trapes

Klovneskrekk blir festivalens største teaterforestillingen og framføres på Amfiscenen 1. juli.

- Klovneskrekk handler om Lille, en klovn som er redd for det meste, men som drømmer om å fly. Med virkemidler som trekkspillmusikk, skyggeteater og sirkusmagi oppheves tyngdekraften og barna tas med inn i et landskap der alt er mulig. Vi får en fantastisk forestilling som kombinerer både store og små sceniske uttrykk innenfor det visuelle. Kanskje blir det første og siste gang du kan oppleve en klovn svinge seg i trapes i Reknesparken, sier Fadnes.

Klovneskrekk er av og med Vibeke Flesland, selv klovn og trapesartist, og er en samproduksjon mellom Akershus Teater og VFH-produksjoner. Almir Meskovic står for musikken.

Komplett program

Med slippet fredag er programmet på Rabalderfestivalen komplett. Rasmus og Verdens Beste Band, Razika, Amtmann Lehts Døtre, Trond med Hammer´n og samarbeid med Barneteatret vårt.

- Jeg mener vi har greid å sy sammen et variert program som inneholder noe som alle kan like. Vi har vært opptatt av å få inn noen kjente navn men også presentere helt nye ting som for eksempel 9 Grader Nord. Jeg kan garantere at alle barn og foreldre får minst én magisk kulturopplevelse på festivalen, sier Fadnes, og kommer med følgende oppfordring:

- Responsen på festivalen har vært fantastisk bra! Folk virker begeistret og veldig klare for festival, men folk må kjøpe billetter, da. Vi i festivalstyret kan ikke ligge søvnløse i nettene før festivalen for vi skal jo avvikle verdens første barnefestival i Molde. Så kjøp gjerne billetter på forhånd!