– Jeg ville dødd for sjansen

Det er musikkfestivalen Skjærvafest i Kristiansund som står bak Ung Artist-stipendet, som deles ut for andre gang.

– Vi fikk inn ganske mange bidrag i år, mellom 25 og 30, og mange av dem fra Molde og Romsdal, sier Tommy Reite, initiativtaker til og daglig leder for festivalen, og kjent som bassist, blant annet fra bandet El Cuero.

Ville dødd for sjansen

To bidrag er plukket ut til å få en studiohelg i Dreamfarm Studio i Surnadal, pluss spillejobb på festivalen: 14 år gamle Tea Megaard fra Averøy og bandet Revolt V fra Molde. Reite har selv sittet i juryen, sammen med en fra Dreamfarm og en fra et managment i Oslo. Han understreker at stipendutdelingen ikke er en konkurranse, men at juryen har lett etter kvalitet og potensiale.

– Hvorfor ble Revolt V valgt?

– Revolt V er unge, friske, og ikke redde for å ha ambisjoner. I en bransje der mange går i samme retning - og de unge lærer av de eldre - er de ikke redde for å tenke nytt, sier Reite, som ikke kjente til det unge moldebandet fra før.

– Hvor gjevt er stipendet?

– Studiotida har en verdi på 12. - 15.000 kroner. Men å få spille på en stor festival, det er et kick i seg selv. Hadde jeg vært så ung, ville jeg dødd for sjansen, sier Reite, og legger til at festivalen også vil bidra med gode tips og råd til de unge talentene.

På scena lørdag 29. juli

Skjærvafest er en musikkfestival på Skjærva i Kristiansund siste helga i juli. Det blir 15 – 20 artister fordelt på 3-4 scener. Følgende artister er klare:

Fredag 28. juli: Turboneger, Steve Hill (CA), Valentourettes, Hedvig Mollestad Trio, Västerbron (SE), Kit Fai og vinner av Ung Artist Stipend.

Lørdag 29. juli: Davido (barneshow), Admiral P, Comet Kid, Cezinando, Kaja Gunnufsen, Morudes, The Stapes, The Sickening og vinner av Ung Artist Stipend. I tillegg blir det hoppeslott, ansiktsmaling og masse aktiviteter i barneteltet, samt at Maskoten kommer.