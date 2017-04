Strøken kjærlighet

Aspås er en av landets ledende cellister, og spiller blant annet fast med Trondheimsolistene. De siste ni årene har hun reist verden rundt og spilt på en 200 år gamle Fendt cello, verdt over en halv million kroner. Celloen ble kjøpt inn av Angvik Eiendom, Sparebank 1 SMN, og Sparebank 1 Nordvest i 2008, og stilt til disposisjon for den lovende cellisten. Nå benytter Aspås seg av forkjøpsretten sin og sikrer seg sin store kjærlighet til odel og eie.

- Jeg er enormt takknemlig til sponsorene som har ga meg muligheten til å spille på et slikt fantastisk instrument, og som har gitt meg tid nok til å skaffe kapital slik at jeg kunne benytte meg av forkjøpsretten. Celloen betyr enormt mye for meg, og det er en stor lettelse å vite at jeg nå også er juridisk eier av den. Det gir meg arbeidsro, sier Aspås.

Lokal støtte

Marit Aspås er fra Angvik og Stig Jacobsen i Angvik Eiendom var den som tok initiativ til å kjøpe celloen og stille den til disposisjon for Aspås. Han fikk med seg sparebankene i Molde og Kristiansund på å satse på Aspås.

-Nå er oppdraget utført, og med meget tilfredsstillende resultat, sa Jacobsen da celloovertakelsen ble markert på Angvik Gamle Handelssted tirsdag. Aspås kjøper celloen for den samme summen som den ble kjøpt inn for i 2008, nærmere 640.000 kroner.

- Det har vært en glede å følge med i utviklingen til Aspås. Det er selvfølgelig hennes fortjeneste at hun er kommet så langt som hun har. Det er hun som har gjort jobben, men det føles godt å ha bidratt med et lite håndslag, sa Jacobsen.

Nært knyttet

Marit Aspås fikk sin første celloundervisning på Kulturskolen i Gjemnes. Talentet ble raskt åpenbart, og hun gikk musikkgymnas i Molde og ett år på Toneheim folkehøyskole før hun søkte hun seg inn på NTNU Institutt for Musikk i Trondheim. Allerede første året som student begynte hun å spille i det internasjonalt anerkjente kammerorkesteret Trondheimsolistene.

I 2008 innså hun at hun måtte ha et nytt instrument hvis hun skulle klare å fortsette sin musikalske utvikling. Da hun kom over den 200 år gamle celloen i en spesialforretning i London, så var det kjærlighet ved første strøk.

-Den ga meg umiddelbar respons, og jeg skjønte at denne måte jeg ha, uansett.

Aspås gikk ut i lokalavisa og søkte etter sponsorer, og fikk altså napp.

-Sponsorene har gjort at drømmen min gikk i oppfyllelse, og at jeg kan leve av musikken. Det er som en drøm, sier Aspås og kan ikke tenke seg et liv med en annen cello.

- Det vil være som å gå på ski med klister. Jeg må fortsatt nesten klype meg i armen for å skjønne at den faktisk er blitt min. Jeg håper den skal være med meg resten av livet.