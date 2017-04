Er du en helt eller er du en forræder?

Traitor, som har norgespremiere fredag 21. juli, er ingen tradisjonell teaterforestilling fra Barneteatret Vårt.

Det er interaktivt teater som tar i bruk hele kulturbygget Plassen, etter stengetid, med ungdom som målgruppe.

– Vi tar i bruk hele bygget. Alle rommene. Nå har vi øvdmye i biblioteket. Det er utrolig spennende, forteller Cecilie Lundsholdt, kunstnerisk leder ved Barneteatret Vårt.

Publikum spiller med

Lundsholt forteller at publikum får et brev når de kommer. Det skal være et folkemøte på toppen av trappa utendørs.

– Så drar vi i gang. Og så mye mer kan jeg ikke fortelle, uten å ødelegge spenningen, sier Lundsholt.

Publikum får fysisk møte to karakterer underveis; skuespillerne Kevin Mbugua og Thale Tornes. De får også kontakt med en tredje karakter – en varsler/hacker – spilt av Line Brå Johansen, som på ulike måter sender beskjeder til publikum.

– Det blir som å være med i en film. En action-thriller. Med referanser til filmer som Jason Bourne, James Bond og The Blair Witch Project, men som er mer spennende enn skummelt. Og som har to mulige slutter. Det blir opp til publikum, sier Lundsholt.

Forsker på teater

Tematikken er inspirert av Edward Snowden og andre kjente varslere.

– Hvis du stjeler statlige hemmeligheter, fordi du mener det er riktig, er du da helt eller forræder? Og kan vi stole på at myndighetene gjør det som er riktig?, spør Lundsholt, som er opptatt av å forske på ulike måter å lage teater på.

– Jeg like å utforske hvordan vi kan implementere ny teknologi.Ikke bare som en gimmick, sier Lundsholt og legger til:

– Dette er teater der du slipper å bare sitte ned. Du er selv med. Det krever ikke noe annet enn at du kjøper en teaterbillett og kommer som deg selv, sier hun.

Urpremiere i England

Forestillingen er en del av et europeisk samarbeid, og har allerede hatt premiere i York i England.

– Stykket kan spilles i flere typer bygg. Vi har mange ulike måter å løse det på, og bruker den teknikken som er tilgjengelig. Men vi har skrevet om den del ut fra den engelske versjonen, sier Lundsholt, som får ei travel uke etter påske.

Mens Traitor spilles fem ganger, fra 21. til 25. april, har forestilingen Hamlet er et spøkelse Molde-premiere 19. april, med åtte forestillinger.

– Hamlet passer for yngre barn, og er mer tradisjonell i uttrykket - samtidig som det kanskje er utradisjonelt å jobbe med en slik klassiker for barn. Vi skal ta av oss på beina. Og så går vi opp på loftet til Hamlet, sier Lundsholt.

HVA: Traitor og Hamlet er et spøkelse / Barneteatret Vårt

TID OG STED: Plassen / Tetret Vårt onsdag 19. og fredag 21. april