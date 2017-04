Lothepus lover fullt trøkk i Molde

MOLDE: Tv-personligheten og forretningsmannen Leif Arne Lothe, kjent fra Farmen Kjendis og Fjorden Cowboys, ankom Molde med sitt 11 mann- og kvinnestore band skjærtorsdag fra Kyrkjsæterøra. De brukte ettermiddagen til rigging og lydsjekk foran kveldens konsert på Kompagniet.

– Vi er ute på ei ukes turné. Det går i ett akkurat nå. Jeg driver med alt mulig for tida. Det er musikk og film, og litt anleggsmaksiner og sprenging. Eller mindre av det, jeg har jo sju mann ansatt. Og så er det brennevin, øl og cider, sier Lothe, som er bosatt i Odda i Hardanger.

Han jobber også med en bok om eget liv, ført i pennen av Finn Tokvam, som skal utgis på Samlaget til høsten.

Begynte med musikk etter et veddemål

Iført sin etterhvert så velkjente frakk, hatt og Lothepus-genser - først strikket av Lothes mor, nå til salgs i pakker – som så mye annet med Lothes navn på – tenner Lothe en sigarett i påskesola på verandaen til Kompagniet.

– Aldri vært i Molde før, jeg. Men det er fint her. Til og med ferja har navnet mitt, sier han i det MF Lote passerer.

– Du har jo samarbeidet med en romsdaling, Bjørn Tomren fra Tomrefjord. Får vi høre mer til dere?

– Det kan fort skje. Hvis vi rekker det. Det har og vært snakk om å dra på tur sammen. Men jeg vet ikke. For meg er det en ekspedisjon med båt som er aktuelt, sier Lothe, som hadde med Polka-Bjørn på sitt forrige album.

– Nå er vi snart klare med et nytt album, og Bjørn er ikke med denne gangen. Mye er allerede spilt inn, sier Lothe og forteller at han begynte med musikk etter et veddemål.

– Jeg har jo ikke peiling. Men mente jeg kunne gi ut en cd, jeg også. Vi trykte opp 2000, og alle forsvant på kort tid.

– Hva er det med musikken din som folk vil ha?

– Jeg synger på norsk, på dialekt, om hverdagslige ting. Om diesel og vanlige folk. Men jeg står på mitt. Jeg er ikke en musiker. Ikke en kjendis heller. Likevel er det fullt trøkk og stort sett utsolgt overalt.

Fenomenet Lothepus

Etter Farmen Kjendis-seieren for knappe to måneder siden har Lothe og varemerket Lothepus blitt allemannseie. Selv kan han ikke forklare hvorfor. Musikerkollega Vidar Berge, alias ilder-Vidar, gjør et forsøk.

– Han har en rufsete overflate, og kan fort bli sett på som en enkel gutta på gølvet-fyr. Men under er et hjerte av gull. Han representerer en frihetsfølelse. Alt må ikke være på stell, er vel Lothes motto. Det ordner seg likevel, sier Berge, som også var med på Polka-Bjørns og Lothepus' miniturné i fylket tidligere i år.

– Det er to galskapsverdener som møtes med de to, humrer han, mens Lothe nikker.

– Jeg gir f... og tar konsekvensene etterpå. Og det går stort sett bra.

Berge forteller at 30 festivaljobber står for tur for bandet som har spilt sammen i tre år, blant annet med MODS på Viking Stadion 17. juni der 20.000 billetter raskt ble revet vekk.

– Vi er vel ikke nervøse foran den spillejobben. Vi er pissnervøse, sier Berge.

– Det hele er galskap. Jeg forstår ikke at folk kommer, sier Lothe.

Det gjør daglig leder Odd Inge Samulensen hos Kompagniet.

- Vi har solgt 350 billetter. Det går inn 100 til, og vi regner med fullt hus, sier Samuelsen. Rune og Brahim varmer opp til konserten, som starter rundt kl. 23.00.