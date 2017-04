Kinopåske med action og islandsk oppvekstdrama

Bredde og strekk i programmet skal det i hvert fall ikke være noe i vegen med i påska på Molde kino.

– Vi har satt sammen et bredt program, her skal det være noe for alle, i alle aldersgrupper. Fra Fast&Furios til islandske Hjartasteinn, som vi vil si er motvekten, sier Geir Hammerø, kinosjef i Molde.

Komedie og grøsser

Fast&Furios går opp onsdag den 12. april. Før det er flere andre filmer klare.

– BossBaby er en animasjonskomedie, som jeg tror vil treffe hele familien. Også komedien Going in Style, med blant andre Morgan Freeman, er særdeles familievennig. Den handler om gode, gamle gutter som kan rane en bank. En kan kanskje trekke paralleller til Olsen-banden, sier Hammerø.

Han tror også den amerikanske skrekkfilmen Get Out vil lokke folk til kinosalene.

– Dette er noe så sjeldent som en kritikerrost grøsser, som har gått for fulle hus i USA. Jeg har troa på at den vil treffe godt, sier Hammerø.

Selv holder han en knapp på Hjartasteinn, et oppvekstdrama fra en liten fiskerlandsby på Island.

– Den handler om vanskelig oppvekst og søken etter sin identitet og seksualitet. Det er lett å overføre til norske forhold. Varmt, rått, ømt, kaldt og rått, filmet i særegen og spesiell islandsk miljø og natur. En film for alle som har vokst opp, sier Hammerø.

Fortsatt høytid

I fjor var antall besøkende i påska – fra fredag i palmhelga til og med 1. påskedag – på 3.600.

– Etter at kino-Norge gikk hånd i hånd med USA på premierer for sju-åtte år siden, har sesongene blitt noe utvisket. Før var juli den dårligste måneden. Nå kan det bli den beste. Det er filmene som avgjør. Men det er klart, i høytiden har folk fri, sier Hammerø.

Han forteller at det i mars har vært en voldsom oppgang i besøket, takket være Skjønnheten og Udyret – i Molde sett av 2.500 så langt.

– Likevel har året totalt så langt en nedgang, og det er forventet når vi sammenlikner med 2016, som var det beste kinoåret på 20 år, sier Hammerø. Han gleder seg også over at «pakke inn»-arrangementene, som Sideblikk:dialog som nylig viste Manchester by the Sea, og strikkekino med Hidden Figures, slår an – begge disse forestillingene ble utsolgt.