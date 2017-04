Her blir det lavvo- teaterscene i sommer

Rabalderfestivalen er klare med to festivaldager for barn og unge 1. og 2. juni, samt en ekstrakonsert med Razika for unge 30. juni.

Nå lanserer festivalen en ny scene og flere nye teaterforestillinger festivalhelga.

– Bredde i programmet er viktig. Det er en stor glede å få presentere en ren teaterscene, sier festivalsjef Eivind Fadnes.

Nytt samarbeid

Festivalen samarbeider med Barneteatret Vårt om forestillingen Tre Små Griser, som skal spilles fire ganger.

– Rabalder kom til oss med en forespørsel. Og så klart vil vi bidra når folk er så engasjerteog starter opp festival for hele familien i egen by! Men det var to utfordringer: Økonomi. Samt at vi vanligvis ikke har aktivitet om sommeren, sier Cecilie Lundsholt, kunstnerisk leder for Barneteatret Vårt.

Med Rabalderfestivalens hovedsponsor, som også støtter Barneteatret Vårt, med på laget, ble det likevel mulig.

– Vi ser det som en naturlig kobling når vi fra før er hovedsponsor for begge, sier banksjef Bjørn Brunvoll i Sparebanken Møre, og legger til at banken bidrar med 50.000 kroner til teaterprosjektet.

– Vi tror dette blir en fantastisk flott festival for oss i Romsdal.

Tre Små Griser

Lundsholt har valgt å sette opp en forestilling med eventyret om de Tre små griser som utgangspunkt.

– Det er et utrolig spennende eventyr, som mange kjenner, med humor og alvor. Grisene og ulven i skogen, det tror jeg vil passe fint inn her. Det handler om hva som skal til for å leve et godt liv. Griser er fascinerende, og kanskje litt undervurderte dyr; smarte, lekne og kosete. Eventyrsjangeren gir dessuten rom for å leke med formen, sier Lundsholdt, som har hyret inn skuespillerne Sofia Knudsen Estifanos, kjent som programleder fra NRK Super, og Lisa Birkenes Thun.

– Det blir et fysisk fortellerteater, med stor grad av interaktivitet med publikum. Passe for barn fra tre år og oppover. Og for hele familien. Eventyr er jo opprinnelig ikke bare for barn, sier Lundsholt.

Lavvo med plass til 80

Også to andre teaterforestillinger skal presenteres i lavvoen, som er 10 meter i diameter, har kapasitet på 80 personer og skal plasseres mellom Gildehallen og Reknesstabburet.

– Denne tredje scena blir helt annerledes. Som en kontrast til den store konsertscena ønsker vi å tilby en koselig og intim scene for de aller minste. Her blir også forestillingene Hjem og Havets stemme framført, forteller Tor André Moritsgård, kunstnerisk leder for Rabalderfestivalen.

Moritsgård forteller at samarbeid med lokale kulturinstitusjoner er viktig for den nystartede festivalen.

– Barneteatret Vårt holder faglig høyt nivå og er en viktig aktør i fylket og som en stemme i barneteatermiljøet i Norge. Vi er strålende fornøyd med dette samarbeidet, sier Moritsgård.

– Jeg er ekstremt stolt av at vi har med oss Barneteatret vårt. Det er stort for som førsteårsfestival, sier festivalsjef Eivind Fadnes.

– Hvor mye gjenstår nå av programmet?

–Etter påske lanserer vi en ny, stor artist. Med det er alt sceneprogrammet spikret og klart, sier festivalsjef Eivind Fadnes som er meget fornøyd med hvordan festivalen tar form.

– Hvordan går billettsalget?

– Vi har solgt cirka 350 billetter, pluss 200 til Istad Kraft, noe vi synes er bra. Fra andre barnefestivaler vet vi at salget skjer hovedsaklig mellom påske og sommeren, sier Fadnes, som har nok et kort i ermet.

– Fredag 21. april slipper vi nok en stor artist. Og da er programmet komplett. Det er bare å glede seg!