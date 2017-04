Tar med instrumentene ut i naturen

FRÆNA: Snart skal spilleglade ta med instrumentene sine ut i naturen, og lade opp til korpsenes år i 2018. Totalt 15 korps er plukket ut til å delta på prosjektet «Korps på friluftstur», som i år gjennomføres for første gang i Møre og Romsdal.

Korpsene skal gå tre turer i løpet av perioden, som strekker seg fra 1. april til 1. oktober. Fræna Brass Band, som er blant de utvalgte, har ruta klar.

– Vi kommer til å gå på Skaret Natursti, Elnestangen Kyststi og Svevestien på Atlanterhavsvegen. Vi har ikke satt datoene ennå, men det blir to turer i mai/juni og en i august/september. Utfyllende info vil komme på korpsets Facebook-side, sier leder Vivian Asprem Frisnes.

Fræna Brass Band teller i dag rundt 25 faste medlemmer. For å få godkjent oppdraget, må minimum 80 prosent av medlemmene stille på hver tur.

Penger til rekruttering

Korpsene skal framføre to musikkinnslag på 15 minutt på turene. Når de har gjennomført alle tre, mottar de 60.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen Møre og Romsdal.

– Vi har en langsiktig plan når det gjelder rekruttering. Vi hadde blant annet et inspirasjonsseminar i samarbeid med The Brazz Brothers i fjor, noe vi har lyst å gjenta neste år. Vi ønsker også å ha et tett samarbeid med de to skolekorpsene i kommunen, gjerne gjennom en samspillshelg eller liknende. Pengene vil i hovedsak gå til videre rekrutteringsarbeid og inspirasjon, sier lederen.

– Flott måte å vise oss fram på

Hun sier videre at prosjektet er en flott måte å vise seg fram på i nærmiljøet.

– Vi håper å nå ut også til de som ikke vanligvis hører på oss. Vi ønsker å spille så mange konserter som mulig. At dette nå skjer på nye arenaer, ser vi på som en spennende utfordring som vi kan lære mye av, sier Asprem Frisnes.

– Fræna Brass Band er avhengig av støtte fra publikum, og at det rekrutteres nye medlemmer fra skolekorpsene. Det er kun to skolekorps igjen i kommunen, Fræna Skole- og ungdomskorps og Bud Skolemusikkorps. I det siste har vi hatt en positiv trend, hvor vi har fått med yngre medlemmer som fortsatt er aktive i skolekorpset. Det ønsker vi oss mer av. Det er svært krevende å drifte et voksenkorps. De fleste støtteordninger ønsker å dele ut penger til tiltak for barn og unge, så det blir mer utfordrende økonomisk hvis vi kun har voksne medlemmer, avslutter hun.