Nå kan du ta med strikketøyet på kino

MOLDE: Nå er begge deler mulig. På Molde kino vises filmen «Hidden Figures» torsdag 6. april kl. 19.00 som «strikkekino».

– Det er allerede en suksess, med bare noen få ledige billetter, forteller kinosjef Geir Hammerø.

Braksuksess for strikketreff Alle plassene på Moldes første strikketreff ble revet bort - arrangørene lover årlig treff.

Mer lys i kinosalen

Hammerø forteller at visningen skjer i samarbeid med Molde Husflidslag.

– Strikkekino har vært arrangert ved flere andre kinoer, som i Hamar. Det er artig å få en slik forespørsel også her i Molde, sier Hammerø.

Han forteller at det rent teknisk tilrettelegges som på babykino.

– På babykino skrus lyden ned og lyset noe opp. På strikkekino blir det såkalt orienteringslys, slik at det er mulig å finne igjen nøstet. Selv om jeg ikke tror det er nødvendig for denne drevne gjengen, humrer kinosjefen.

– Blir det aktuelt å gjenta?

– Ja, hvorfor ikke? Vi ser det som bare positivt at folk vil kombinere hobbyene sine. Og jeg elsker å se at vi er sosiale individ, som ønsker å samles. Det vil vi tilrettelegge for, sier Hammerø.

Høytlesing over pinnene

På Fræna bibliotek tas også strikkefarsotten på alvor.

– Vi starter opp med Strikk og lytt tirsdag 24. april, et tilbud flere bibliotek har, der en biblitotekar leser høyt. Hvorfor ikke kombinere strikking, litteratur og treffe andre, sier bibioteksjef Anne Husøy.

Hun skal selv lese på det første treffet - trolig blir det noveller av Lars Saabye Christensen.

– Selv har jeg strikket hele mitt liv. Det er en fin måte å slappe av på. Det er veldig i tida nå, med fokus på det ekte, nære og kortreiste, sier Husøy.