Ferrantes bøker blir TV-serie

HBO skal samarbeide med italienske Rai om å lage TV-serie av Elena Ferrantes romanserie fra Napoli.

Første sesong skal etter planen være åtte episoder fra "Mi briljante venninne". HBO planlegger at hver av de påfølgende tre bøkene også skal få sin sesong.

Den italienske regissøren Saverio Costanzo står for regien, han mener at bøkene egner seg godt for TV.

– Rollefigurene hopper virkelig ut av boken og blir levende. Det gjør det enkelt for oss, sier Costanzo.

Innspillingen starter i Napoli i sommer og tv-serien skal ha premiere neste år.

Elena Ferrante er et pseudonym for en italiensk forfatter, og de fire bøkene om Elena Grecos oppvekst har blitt bestselgere i mange land.