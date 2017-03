Ung filmskaper fra Molde vant pris med dokumentar fra Romsdal

Filmskaper Bendik Gunnarson Mondal fra Molde vant beste kinematografi for dokumentaren I Det Fri sammen med Edvard Karijord under Amanduspris-utdelingen på Lillehammer i helga. Prisen ble delt ut for 30. gang. I fjor vant Mondal og Karijord publikumsprisen for «Last Man Standing».

Årets film, som også filmfotograf Christian Karlsen har bidratt til, handler om en tragisk sak. Den 8. oktober i 2013 forsvinner Geir Karijord i Romsdal. Hans familie etterlates i uvisshet om de skal sørge over deres tapte bror og sønn, eller skal de håpe på at han vil returnere hjem en dag. Filmen forteller familiens historie etter Geirs forsvinning. Det er en intim og nær dokumentar om tap, håp og å leve med ubesvarte spørsmål.

Mens Mondal er fra Molde er Edvard Arntzen Karijord fra Øksnes i Nordland. De to studerte film sammen ved Westerdals i Oslo fra 2013 – 2016. I Det Fri er deres eksamensfilm derfra. Filmen er blitt vist også ved Tromsø Internasjonale Filmfestival, og på en internasjonal filmfestival i Polen.

– Nå skal filmen til den Oscar-kvalifiserende filmfestivalen Nashville Film Festival, så til Seattle, før vi viser den på Dokumentarfilmfestivalen i Volda i slutten av april, sier Bendik Mondal, som nå jobber i produksjonsselskapet Monster som utvikler.