Kulturministeren åpner Moldejazz

Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil åpne den 57. utgaven av Molde International Jazz Festival. Det bekrefter Moldejazz i en pressemelding.

Åpningsseremonien finner sted mandag 17. juli kl 12.00 i Alexandraparken i Molde.

Kulturministeren vil også være til stede under åpningskonserten med Artist In Residence Vijay Iyers «Holding It Down: Veterans’ Dreams Project» i Bjørnsonhuset samme dag.