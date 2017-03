Flere artister klare for Raumarock

Den første helgen i august er det igjen klart et av de store årlige arrangementene på Åndalsnes.

Raumarock går i år av stabelen for 16. gang, og programmet nærmer seg komplett.

I en pressemelding fredag kan festivalsjef Dag Inge Landbakk informere om at Sondre Lerche, Ret hot og Whales & This Lake er klare for årets festival. Fra før er det kjent at også Danko Jones, Greni, CC Cowboys, Hellbillies, Sløtface, Di Derre, The Dogs, Sløtface, Razorbats, Jam Rakta, Villrosa, Gone Rogue, Dåm og Mos skal spille.

Dette skriver festivalen selv om artistene de slapp fredag:

Sondre Lerche er ute på sin største Norgesturné så langt i karrieren, og slapp nylig albumet Pleasure, som har fått en fantastisk mottagelse både av anmeldere og publikum. Flere har gått så langt som å omtale det som er foreløpig høydepunkt i mannens karriere, og det sier ikke så rent lite.Live er han et fyrverkeri av energi og spilleglede, omgitt av et band som leverer den mest helhetlige og originale innpakningen av Sondres mange låthøydepunkter fra en lang og innholdsrik katalog. Konsertene på norgesturneen har fått glitrende anmeldelser. Dette må du få med deg, rett og slett!

Red Hot er bokstavelig talt et svært band både i kredibilitet og mannskap. Bandet har medlemmer fra Tomrefjord og Molde, men låter som et Las Vegasshow i full fyr. Med blåserekke, et bunnsolid komp og en gudebenådet vokalist, får denne gjengen liv i selv den mest trauste konsertgjenger. Vokalist Knut Marius Djupvik vant som kjent The Voice-konkurransen på TV2 for noen år siden. Red Hot blir som en bombe på hovedscenen.

Whales & This Lake tok verden med storm og gikk umiddelbart inn på Viral Hit og Weekend Buzz-listene til Spotify World, 20 uker med P3-listing. De kom fra ingenting og leverer så solid på alle plattformer at vi lurer på om det kan ligge noe konspiratorisk frimureri i bunn. Publikum har i hvert fall talt: «Dette bandet elsker vi!» Det unge, ambisiøse elektropop-bandet har selv døpt musikken sin «hvalpop», et begrep som beskriver musikken godt. Våte, kalde og drømmende komposisjoner er tatt med opp fra dypet og kledd i en basstung elektropopdrakt. RaumaRock booket bandet til Ytterveggenshow i romjula, og der spilte de så bra at de bare må tilbake.