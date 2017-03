Mer Midt i livet

MOLDE: Om ikke jula varer helt til påske er i hvert fall Teatret Vårt ute og lanserer årets julebord-forestilling allerede før påske: For hvordan gikk det egentlig med de tre gutta som startet bandet Kommu9kazjon for å få draget og finne seg kjæreste?

Det skal publikum få vite i en ny forestilling, som har arbeidstittelen «Midt i livet del to».

Nå blir det premiere på Midt i livet Teatret Vårt måtte avlyse på grunn av sjukdom. Nå får Midt i livet endelig urpremiere - på et litt uvanlig sted.

Inviterer til fest

Manusforfatter og skuespiller Bjørnar Lisether Teigen – som har med seg Hugo Mikal Skår og Lars Melsæter Rydjord på scena - forteller at Kommu9kazjon rett og slett inviterer til fest.

– Spørsmålet nå er om hvordan det har gått med det store kjærlighetsprosjektet. Har gutta klart å skaffe seg damer? Jeg kan i hvert fall røpe at det er en del stress for alle tre, og at de derfor trenger å ta seg en fest, sier Teigen.

Kommunikazjons singel fra fjoråret «Topptur og damer» ble en hit med crocs og høy sjarmfaktor.

– Blir det flere låter?

– Å ja, det blir tre nye. Musikalsk vil vi flørte med flere sjangre. Og så får vi håpe på en ny video, sier Teigen.

Forestilling som treffer bredt

Det var rockestjernetendenser da Midt i livet hadde premiere på Kleive høsten 2016. Deretter ble forestillingen rammet av sjukdom og avlysninger, før den ble spilt flere ganger i Storyville på nyåret.

– Også i del to blir det humor, glede og stor stemning, med allsang, sier markedsleder Kjersti Solenes hos Teatret Vårt.

Hun forteller at det i første gang er lagt ut tilbud om fem forestillinger til bedriftene.

– Hvilke tilbakemeldinger fikk dere etter fjorårets forestilling, Brevduene?

– Varierte tilbakemeldinger. Noen var veldig fornøyd, mens formspråket nok ikke traff helt hos alle, sier Solenes, og legger til:

– Med Midt i livet er vi sikker på at treffer bredt. Det blir artig å følge gutta videre. Og som vanlig blir det julemiddag i Kafé Kurt. Vi ser også på om vi skal utvide musikktilbudet i år, sier Solenes.