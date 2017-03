Revy med høg bakterieflora

– Vi fortviler ikke selv om det er stille fra Kolbjørn Gaustad, og Ove Silseth, vår skihoppende ordfører, har gått av. Det er nok å ta av, sier regissør Bente Feltstykket.

På scenen i Eidshallen virrer en klarinettspillende kar, noen rosaruss, en «ordfører», prinsesser og karakterer av ymse slag, alle med revyen «Politikerne i Eide slår seg sammen bak fram» for øyet.

Bud

Kommunesammenslåing er brennhett tema i Fræna og Eide for tida. Det går på ingen måte upåaktet hen i Eiderevyen. Bente Feltstykket og medskribent Sissel Solli Eide forteller at de tar for seg det som har skjedd i Eide den siste tida. Pluss pluss.

– Det blir noen betraktninger rundt hva som skjer når vi skal slå oss sammen med Fræna. Det blir nok ikke problemfritt. Dessuten er det en gruppe i Fræna som ikke vil samarbeide med noen, folket fra Bud. Der tar det jo fem generasjoner å bli godtatt som fullverdig innbygger. Så vi har med litt om det, sier Feltstykket.

Forberedt på pepper

Ikke for det, det er mye å ta av i egen kommune også. Søppelhåndtering. Eiendomsskatt. Samferdsel.

– Og så har vi den nye folkesporten. Folk er ferdig med å sykle, så «gnagsårets år» er over. Det nye nå er svømming, sier Feltstykket, med henvisning til at Eide-bassenget nylig måtte stenge på grunn av heftig bakterieflora fordi alt for mange badet samtidig.

Revygjengen kikker bort på svømmebassengansvarlig Emelie Langnes Holden, som tilfeldigvis er en del av revyen.

– Du får så øra flagrer, sier de.

– Jajaja. Det er derfor jeg liker å være med i revyen. For da er jeg forberedt på hva jeg får av pepper, gliser Holden, og legger til:

– Skriv at vi griller politikerne. Da blir de stressa og kommer for å se på.

Gratis generalprøve

I alt 20 personer bidrar på revyen, på lys, lyd, sminke og på scenen. Feltstykket forteller at de hvert år inviterer beboere i Mikalmarka (boliger for personer med utviklingshemming) til gratis generalprøve.

Hva: Eiderevyen «Politikerne slår seg sammen bak fram»

Tid og sted: Eidshallen 25. mars (18-årsgrense) og 29. mars (for alle) kl. 20.