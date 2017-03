Bjørnsonprisen skal ikke deles ut i Molde

Bjørnstjerne Bjørnson-prisen skal fra høsten av deles ut på Aulestad. Dette er en del av et nytt samarbeid mellom Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet og museet.

Aulestaddagene

Første helga i september inviterer akademiet og museet sammen publikum til det nye arrangementet «Aulestaddagene – Men at man noe vil».

Bjørnsonprisen, som tidligere har blitt delt ut under Bjørnsonfestivalen i Molde, skal deles ut denne helga. Det tradisjonelle Bjørnsonseminaret blir også en del av Aulestaddagene. I tillegg blir dette et familiearrangement med eget program for barn.

I Bjørnsons ånd

Samarbeidet har utspring i at Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad ønsker å bruke stedet mer til samfunnsdebatt og at Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet ønsker å engasjere seg i et bredere engasjement i Bjørnsons ånd.

Leder for Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet er glad for samarbeidsavtalen med Aulestad.

– Bjørnsons hjem er et unikt sted, som det blir spennende for våre internasjonale prisvinnere og andre å oppleve. Dessuten får vi får en veldig profesjonell partner på det administrative slik at vi kan bruke ressursene våre på programabeidet, sier leder for Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, Kristenn Einarsson i en pressemelding.

Bjørnsonprisen

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet deler hvert år ut Bjørnsonprisen til en person eller en institusjon som har bidratt i stor grad i en internasjonal sammenheng innen det området som omfattes av akademiets formål.

Tidligere vinner er blant andre Edward Snowden som fikk prisen for sitt arbeid for personvernet, og for å rette et kritisk søkelys mot staters overvåkning av sine og andres innbyggere.