Skyhøy rockesuksess med Kvelertak

– Utsolgt, konstaterer bookingansvarlig hos Skyhøyt, Frode Nakken fornøyd. Bak ham står det norske rockebandet Kvelertak på scena i Kulturhuset i Molde og spiller så svette, øl og annet fluidum skvetter over et ekstatisk publikum.

Metallica og talibanskjegg

Han er ikke overrasket over at bandet solgte ut. – Det er likevel merkelig. Et band som Kvelertak er noe som egentlig ikke alle skal like. Men de har en merkelig appell som gjør at alle aldersgrupper og demografier liker dem. Sjøl bestemora min er fan.

At Kvelertak bare to dager i forvegen ble annonsert i alle landets nettaviser som oppvarmere for Metallica var ifølge Nakken perfekt planlagt timing. Riktig nok blunker han når han sier dette.

Vi snakket med flere av de 440 som var på konserten. Sjøl om det var flere talibanskjegg per kvadratmeter enn man vanligvis ser i Molde var Nakkens observasjon om publikumsdemografien riktig. Det samtlige av de vi snakket med var enige om var at det var på tide at det ble arrangert ordentlig rockekonsert i Molde igjen. Flere hadde kjørt både to og tre timer for å komme til Molde denne lørdagen.

Kvelertak for første gang

Per Gammelsæter fra Molde var på sin første Kvelertak-konsert. – Jeg hørte dem første gang på vorspiel i dag, og jeg kjøpte denne Kvelertak-skjorta av verten. Men dette er jo kjempebra! Herlig at Skyhøyt lykkes med dette!

Thea Svenøy fra Fræna synes også det var kjekt at så mange kom. – Dette er min første konsert med Kvelertak, og jeg må si at ryktet om hvor bra de er på konsert er ikke overdrevet!

Bli konsertby igjen

Frode Nakken sier at målet er å få til en etablert konsertscene i Molde, slik som i Ålesund.

– Molde var en bra konsertby før, og det må vi klare å få til igjen.

I tillegg skal Skyhøyt arrangere to festivaler i sommer. Den første er i juni og skal foregå på Reknes. Men den som har vekket mest oppsikt er festivalen som skal være i slutten av august på flystripa på Årø.

– Så vidt jeg vet er dette den eneste festivalen som foregår på en flyplass som er i drift.

Hvilke artister kommer til denne? Det går rykter om at Kvelertak kommer da også.

– Det får du vite på mandag. Da annonserer vi ti artister som er booket og bekreftet.