Tok Kvelertak på billettsalget

Kvelertak står i kveld på scenen i Kulturhuset i Molde. Det er første gangen bandet spiller i byen, selv om de har gjestet både Raumarock og Jugendfest tidligere.

– Jeg kan ikke komme på at vi har spilt her før, nei, sier vokalist Erlend Hjelvik da vi snakker med ham rett etter ankomst.

Hardtslående

Med oppvarmingsbandet fra Nord-Norge, Ondt Blod, før dem på scenen lover han en skikkelig hardtslående konsert.

– Vi gleder oss til å stå på scenen, som vanlig. Det skal bli svett og heftig.

Bestemor kommer

Konserten er tilnærmet utsolgt.

– Det blir ikke mange billetter igjen til folk som hadde satset på å kjøpe i døren, nei, sier bookingansvarlig Frode Nakken fra arrangøren Skyhøyt.

– Jeg var ikke i tvil om at Kvelertak kom til å selge bra, men at forhåndssalget skulle være så stort ble jeg overrasket over.

Nakken mener at Kvelertak egentlig er et band som ikke skal ha så bred appell som de har.

– De spiller en type hardtslående rock som egentlig ikke alle skal like. Men de har tydelig truffet en nerve, for alderen til de som kommer er fra 18 til pensjonsalder. Selv bestemoren min liker dem.

Skal varme opp for Metallica

En annen som liker dem er James Hetfield i Metallica. Torsdag ble det kjent at et av verdens største band, heavy metal-legendene Metallica, har valgt Kvelertak som oppvarmingsband på sin forestående europaturne. Noe vokalist Hjelvik gladelig innrømmer er kjempekult.

– Klart det er stort når noen du selv har beundret og vært inspirert av liker musikken din. Hetfield dukket for første gang opp på en av våre konserter da vi spilte i San Francisco for noen år siden. Han stod helt fremst og headbanget med hendene i været.

Men før Metallica er det altså konsert i kveld i Molde. Dørene åpner kl. 19.30.