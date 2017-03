Ny lyd fra D’Sound

Bandets nye singel If You Don’t Know ble lansert på Nitimen på NRK fredag.

– Endelig er den nye låta vår ute! Stolte og takknemlige, skriver bandet på sin facebook-side.

D’Sound består av bassist Jonny Sjo fra Molde, vokalist og gitarist Simone Eriksrud Volda og trommeslager Kim Ofstad fra Trondheim. Bandet fant sammen igjen for fire år siden etter et dramatisk brudd, og har siden holdt flere konserter. I 2015 ga de ut singelen «Dance With Me» med rapperen J-Son. Ved siden av D’Sound, bandet som ble etablert i 1994, og ga ut debutalbumet Spice of Life i 1997, har bandmedlemmene sine egne karrierer og prosjekt.