Smekkfullt på Plassen

Bjørnsonfestivalen inviterte til lunsj med historiker og forfatter Hans Olav Lahlum mandag på Plassen.

– Utrolig moro at så mange har tatt turen. 194 personer mandag klokka 12.00. Det er veldig kjekt, sier Bjørnsonfestival-sjef Johild Kosberg Bredin.

På turne

Foredraget er en del av prosjektet Samles Litt, der ulike forfattere skal turnere biblioteka rundt i romsdalskommunene.

Det var Lahlum selv som ønsket lunsj-foredraget. Molde svarte på invitasjonen med å fylle trapp, bord og stoler på Plassen til randen.

Gal mann på rett tid

Lahlum er på Plassen for å snakke om presidenter og krim. Og startet med presidentene, med advarsel om at det kunne føre til både munntørrhet og munterhet.

– Hvorfor tok alle ekspertene feil? Vi trodde Hillary kom til å vinne. Vi ble beskyldt for å undervurdere Trump. Han var en gal mann til rett tid. Der har ligget et politisk opprør og lurt under overflaten. Den politiske eliten har fjernet seg for langt fra folk, sier Lahlum, som også trekker paralleller til det som skjer i Europa.

– Trump fikk nok litt hjelp av Brexit, sa Lahlum, som ser mange av de samme skillene og polariseringene i USA som i Storbritannia.

Videre til biblioteka

Lahlum skal videre til biblioteka i Aukra, Fræna og Eide på denne turnérunden.