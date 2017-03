Gode plasseringer blant få konkurrenter

I helga har to korpskonkurranser gått av stabelen her i fylket, med rundt 1000 deltakende musikanter, deriblant flere korps fra Romsdal.

Den en konkurransen er Nordvesten Møre og Romsdal, for skolekorps. Den andre er Tomra Ørskog-festivalen (TØF), for voksen- og generasjonskorps. De to arrangementene har samarbeidet, og ble begge avviklet lørdag i Gomerhuset på Skodje. Det opplyser arrangøren NMF Nordvest i en pressemelding.

Tomra tok vandrepokal

Flere av korpsene fra Romsdal gjorde det godt i konkurransene i sine ulike klasser.

Vandrepokalen til TØF gikk til Tomra Brass band med 105 av totalt 110 mulige poeng, mens Vestnes skolekorps vant 1. plass i 2. divisjon janitsjar med høyeste poengsum på 94 poeng, som var høyest i konkurransen.

Vinner av 1. divisjon brass ble Tomrefjord skulekorps, mens Kviltorp Nordbyen skolekorps stakk av med seieren i 1. divisjon janitsjar

Her er utdrag fra resultatlista:

Nordvesten Møre og Romsdal (skolekorps)

Janitsjar:

1. divisjon: Kviltorp og Nordbyen Skolekorps tok 1.plass med 90 poeng, men uten konkurrenter i denne gruppa.

2. divisjon: Vestnes Skolekorps gikk til topps i Janitsjar 2.divisjon, med 90 poeng. Det var fire poeng over sølvet. Fem korps konkurrerte i gruppa.

3. divisjon: Åndalnes og Isfjorden skolekorps kom på 3.plass blant de fem korpsa i gruppa. Med sine 87 poeng, havnet de to bak vinneren, Larsgården skolekorps.

Brass:

1. divisjon: Tomrefjord Skulekorps vant brass 1. divisjon med 89 poeng, men hadde ingen konkurrenter i gruppa.

2. divisjon: Harøy skolekorps vant over de to andre konkurrentene i denne gruppa.

Harøy med beste solist

I andre deler av konkurransen, gjorde Harøy det også bra, det samme gjaldt Vestnes:

Beste solist: Trombone, Harøy skolekorps

Beste instrumentalgruppe: Klarinett, Vestnes skolekorps

Beste framføring av enkeltstykke: Arabian dances, Vestnes skolekorps

Beste framføring av norsk musikkstykke: Vidda, Spjelkavik skolekorps

Beste konsertprogram: Lerstad Skolekorps

Tomra Ørskog festivalen (voksne/blandet)

Janitsjar:

1. divisjon. Tresfjord Janitsjar hadde ingen konkurrenter i denne klassen. En solistpris gikk til Oda Salthammer i Tresfjord Janitsjar.

2. divisjon: Vestnes Musikklag vant foran eneste konkurrent i gruppa, Vatne og Stordal Hornmusikk.

Brass:

1. divisjon: Her vant Tomra Brass over Ørskog brass, den eneste deltakende konkurrenten i gruppa.

Dommere i Nordvesten Møre og Romsdal var Pål André Grimstad Worren og Erlend Eide, mens korpsene i TØF ble dømt av Eirik Gjerdevik og Jøran Hatten.

Dagen ble avsluttet med festkonsert med Eirik humla Gjerdevik og Ørskogbrass.

