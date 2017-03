Viva Vivi! Viva Merz!

Jøje meg, MERZcabaret er noe av det mest komplette jeg har sett på lenge fra Teatret Vårt. Ikke bare på grunn av den hyggelige lengden på 50 minutter, men Vivi Sunde er den personifiserte «Merzinist» og Bård Watn en «co-Merzinist» så det rekker! Resten er historie, 80-90-100 år gammel…

Der undertegnede var av dem som i 2012 syntes åpningsforestillingen MERZ!! var «too much» vil jeg nå si om denne kabareten; «just perfect». Krystallklart fokus, lyd, musikk, ord, bilder og gags smeltet sammen i en svært komfortabel enkelhet, og med to aktører så godt timet at jeg tyr til den engelske frasen «never a dull moment».

Ingen her på berget er så dreven Schwitterstolker som Vivi Sunde. Jeg har selv opplevd henne for en barnebarnealder siden i duskregn ute på Hjertøya med nettopp Schwitters i kulturnistepakka. I denne nye settingen kommer alt til sin rett. Hun er en artikulasjonens mester, og det er slett ikke uviktig når en har med slikt utsøkt babbel å gjøre. Og ikke misforstå; det tullet hun (og Schwitters) har å fare med er av symfonisk kvalitet. Og når ordekvilibrisme og mimikk utfoldes på denne måten er jeg ganske så sikker på at et vesentlig yngre publikum også ville fått rikelig moro ut av dette. Like mye som oss 80 som satt innhyllet i Krona og fikk 50 minutters kvalitetstid i lag med Vivi Sunde og Bård Watn.

Lydarsenalet til Bård Watn er stort. Enmanns lydgenerator og musiker, og bevares som det funker i dette Merz-universet! Enten det gjelder lekent kvitter, kjærlighetsballader med ukulele eller truende, tyske bombefly så utgjør spill, stemme, loopharmonier og forsiktig beatboxing god substans i rytmisk sameksistens med Sundes lek og alvor i front. Sjøl spretter han fram og supplerer i noen tablåer. Og la oss si det slikt; Watn og Sunde er dobbel sjarme!

MERZcabaret er et lappeteppe av en forestilling som på magisk vis holder seg (og oss) svevende gjennom 50 herlige minutter. Eller flytende, for er det ikke «flow» det kalles, når man glemmer tid og sted? Vel, slik er det. Høydepunkt? Teksten «Bryllupskandidaten», avsindig morsom 91 år etter at den ble skrevet.

Et blinkskudd av en forestilling, og jommen funket også Krona med sin behagelige intimitet. Et fint kam-Merz for en kabaret!

Fem forestillinger til

MERZcabaret vises igjen i Krona, Romsdalsmuseet, søndag kl. 14.00.

I Storyville, Plassen, settes den også opp torsdag 30. mars kl. 20.00, fredag 31. mars kl. 20.00, tirsdag 4. april kl. 20.00, og onsdag 5. april kl. 12.00.