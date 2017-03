Bandsuksess i ny kulturskole

Noe så vel publikum som artistene sjøl syns var topp i Molde kulturskoles nye aula.

- Ja, vi har aldri opplevd så god respons fra publikum, sier gitarist Håvard Vingen Sunde i «fordypningsbandet». Rett før pause sang Karen Elin Øie Lana Del Rey-låta Shades of Cool sammen med Håvard og de to Aukra-karene Finn og Max Øverland.

- Ikke den letteste låta?

- Neida, men heller ikke den vanskeligste jeg har spilt, sier Håvard, som fingrer med den hvite Fenderen under hele intervjuet backstage. Trommis Finn vakte også begeistring med sitt for alderen nokså avanserte trommespill.

- Jeg hører mye på en som heter Jojo Mayer, og han har inspirert meg mye teknisk.

«Artistfabrikk»

Konferansierene Arne Torvik og Gabriel Aune introduserte på løpende «band» de forskjellige utøverne, og de rundt 200 frammøtte publikummerne nikket anerkjennende og smilte om hverandre mens de applauderte både inn og ut de unge på scena.

- De begynner å bli skikkelig rutinerte musikere, sier lærer og musiker Sindre Klykken.

- Vi jobber også godt med de yngste og ferskeste slik at det skal føles trygt å stå der oppe foran alle. Folk finner sammen og danner egne band på siden av vårt tilbud, folk får seg nye venner. I det stor hele er dette både sosialt og musikalsk utviklende, avslutter en meget fornøyd Klykken.

Sal og scene

Både Bekkevoll og Skjevik ungdomsskoler har faget «Sal og scene» og elevene gledet med sine musikalske og kreative innspill. Fra Skjevik kom også «The Little Rascals», som i år – som i fjor – var de yngste på scena. Hele bandfestivalen kulminerte med et band som i energi og utstråling, samt i musikalske kvaliteter har vakt oppsikt langt ut over Moldes grenser. Revolt V «tok» scena og publikum med en energiutblåsning på tre kjappe låter som bærer bud om et band som nok vil herje scenene rundt om i årene framover.

- Vi møttes på en jam under den første bandfestivalen, mintes vokalist og «stage performer» Ulrik Bolsønes, mens lærer Sindre Klykken supplerte historien.

- Vi åpnet for jam på bakrommet på bandfestivalen på Bekkevoll i 2015. Og gutta satt der og spilte så vi til slutt måtte jage dem ut, og da sa de vel noe slikt som at de måtte få seg eget øvingslokale, og her ser dere resultatet, sier Sindre Klykken.

Og Revolt V, de satte et verdig og svært spenstig punktum for «Bandfestivalen 2017».