«Tørst» i 300.000 eksemplarer

VG skriver at et gjennomsnittlig førsteopplag i Norge ligger på et par tusen bøker. Jo Nesbøs nye krimbok «Tørst» trykkes i vanvittige 300.000 eksemplarer.

Førsteopplaget er på hele 200.000 mer enn fjorårets mestselgende norske bok, «To søstre» av Åsne Seierstad, som endte på et totalopplag på 100.000 eksemplarer, skriver VG.

Bare tre bøker solgte mer enn Åsne i fjor: Jojo Moyes «Etter deg», Elena Ferrantes «Mi briljante venninne» og «Alt lyset vi ikke ser» av Anthony Doerr.

I følge Nesbøs forlag, Aschehoug, er det ingen bøker som tidligere er trykket i et like stort opplag i den norske bokbransjen.

Kommunikasjons- og markedsansvarlig Vidar Strøm Fallrø i Aschehoug viser til at Jo Nesbø nå har tippet 33 millioner solgte bøker på verdensbasis. – 20 år etter at den første boken om Harry Hole kom ut i 1997, er Jo Nesbø mer populær enn noen gang, sier han til VG

«Tørst» lanseres 21. mars, og lanseringen skjer på Parkteatret på Grünerløkka.

To dager senere reiser Jo Nesbø ut i verden for lansering i mange land.