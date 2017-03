Åpen uke på Molde kulturskole

– Molde kulturskole flyttet i høst inn i nye flotte lokaler. Dette har vi lyst til å markere med å invitere til åpen uke 3.-11. mars. Vi har lyst å vise frem både hus og innhold av aktiviteter. Vår visjon er «kulturskole for alle», skriver kulturskolen i en pressemelding.

Uka starter med foredrag om fengselshistoria i Molde fredag 3. mars kl. 11.30. Deretter blir det et rikholdig program

med konserter, bandfestival, åpen undervisning, musikklek, workshops, venneuke, opplevelsesdag for skoleelever og musikkstund for barnehagebarn.

Dessuten blir det en rekke konserter med Romsdalsstrykerne, både i Molde og rundt i kommunene.

Helt nytt på kulturskolen er Capoeira workshop, som beskrives som kampkunst, musikk, akrobatikk, dans og improvisert samspill. Workshopen går over tre helger for de over 13 år og har egen påmelding.

Fullt program finner du på kulturskolens hjemmesider.