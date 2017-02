To Oscar-vinnere på Molde kino

Det forteller kinosjef Geir Hammerø.

– Vår eneste mulighet til å vise Moonlight flere ganger er til helga, så vi setter den opp i sal tre lørdag 4. og søndag 5. mars kl. 19.00, forteller Hammerø, som fredag hadde premiere på en annen storeslem i Oscar-sammenheng: Musikalfilmen La La Land.

– La La Land går så lenge folk vil se den, sier Hammerø.

Også Tomrefjord kino viser ekstraforestilling etter Oscar-utdelingen, med La La Land 3. mars kl. 19.30.

Feil vinner utropt

Helgas Oscar-show, det 89. i rekken, var preget av Trump-kritikk - og ble avsluttet med en pinlig tabbe.

For mens folkene bak filmmusikalen «La La Land» var i gang med takketalen for beste film-Oscar, etter at skuespiller og prisutdeler Warren Beatty hadde utropt dem til vinnere av den gjeveste prisen, fikk de vite at den egentlige vinneren var «Moonlight».

Det viste seg i ettertid at det hadde sirkulert to konvolutter på scenen - og at Beatty hadde fått den som utropte Emma Stone til beste kvinnelige hovedrolle for La La Land.

Seks priser til La La Land

I tillegg til prisen for beste film, fikk «Moonlight» også priser for beste tilpassede manus og for beste mannlige birolle, som gikk til Mahershala Ali.

Kveldens største vinner ble likevel «La La Land», som sanket til sammen seks priser på sine 14 nominasjoner.

«La La Land» fikk priser for beste kvinnelige hovedrolle (Emma Stone), beste regi (Damien Chazelle), beste filmmusikk, beste originalsang (City of Stars), beste produksjonsdesign og beste kinematografi.Vera Henriksen og NTB