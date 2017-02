Tidenes kickstart med MFK

MOLDE: Molde Fotballklubb inviterer til tidenes kick-off i forbindelse med årets seriestrat fredag 31. mars - dagen før årets første kamp mot Kristiansund.

– Det er dette vi har drømt om Både klubb og supportere gleder seg aller mest til å møte laget fra nabobyen.

Ole Gunnar Solskjær i sofaen

– I år vil vi markere på en skikkelig måte at vi er i gang. Tidligere har samarbeidspartnere blitt invitert, nå åpner vi for folkefest, sier Oddvar Talset, markedsdirektør hos MFK.

Alexander Schau og Thomas Aune fra Podcasten «Fotballklubben» åpner kvelden med Ole Gunnar Solskjær som gjest i sofaen, med gode historier og statusrapport kvelden før det braker løs.

800 billetter til salgs

– Deretter kommer Red Hot for å sette oss i feststemning, med Knut Marius Djupvik i spissen. Frank og Tolle med gjesteartister samt Perler for svin, kommer også, så her blir det garantert allsang med mye god MFK-musikk, sier Talset, og legger til at festen får 18årsgrense.

Dørene åpner kl 19.00 på Scandic Seilet, kl 20.00 går Ole Gunnar på scena.

– Vi legger ut 800 billetter til salg mandag 27. februar kl. 10. 00 på våre hjemmesider. For de med sesongkort koster billetter 250 kroner, for de uten 350, sier Talset, og legger til at det blir salg både av årets drakt og sesongkort på Seilet.