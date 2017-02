Ronan Keating til Jugendfest

Den irske superstjernen kjent fra et av 90-tallets største boyband og for sin imponerende solokarriere er nå bekreftet til Jugendfest lørdag 19. august!

– Her får vi et gjensyn med en av de store superstjernene fra 90-tallet. Han har alene og sammen med Boyzone solgt ca 50 millioner plater verden over. Han kommer til oss med fullt band, og spiller hits fra både band- og solokarrieren. «When You Say Nothing at All» kan potensielt legge seg på toppen av lista når det kommer til Color Line Stadions fineste øyeblikk, sier bookingsjef Steffen Kjevik i en pressemelding.

Keating ble først kjent som frontfigur i Boyzone i begynnelsen av 90-årene. Bandet solgte over 27 millioner album og stod bak låter som «Love Me For A Reason» og «Father and Son».

Han har dessuten hatt en imponerende solokarriere med megahits som «When You Say Nothing At All» fra Nothing Hill (1999), «Life Is A Rollercoaster» (2000) og «If Tomorrow Never Comes» (2002).

Gjennom sin 24 år lange karriere har Ronan Keating blant annet sunget duett sammen med Elton John i Madison Square Garden, sunget foran paven, vært programleder for Miss World, Eurovision Song Contest og MTV Europe Awards. Han har også vært dommer i X Factor i Australia, spilt inn sammen med Ysuf Islam (Cat Stevens), reist verden over, vært med i filmen Goddess og guidet Westlife til suksess, for å nevne noe.

I 2016 ga han ut sitt 10. studioalbum «Time Of My Life».

Fra før er Tiësto, Kygo, Highasakite, Gabrielle og TNT klare for festivalen som går av stabelen 18. og 19. august på Color Line Stadion. Flere artister slippes neste uke.