– Det viktigste er ikke at alle liker det jeg gjør - men at jeg gjør det

MOLDE: Før jul ga Kyrre Bjørdal Sæther ut julelåta «Ei magisk tid». Nå kommer den første engelskspråklige singelen på ti år.

– Jeg føler meg mer hjemme i engelsk tekst, pluss at det potensielle publikummet blir veldig mye større, sier Kyrre.

For full musikk Låtskriver og sanger Kyrre Bjørdal Sæther har ikke gitt ut musikk siden 2004 - nå slipper han julelåt.

Skrevet for MGP

Singelen Lost in Love, som de lokale musikerne Bjørn Ove Hagset og Jonas Høgseth bidrar på, kan høres i alle digitale strømmetjenester fra fredag 24. februar.

– Både låt og coverfoto gir assosiasjoner til 80-90-tallet og boybandsjangeren?

– Låta ble opprinnelig skrevet for NRK og Melodi Grand Prix 2017. Det er jo et håpløst nåløye å komme gjennom, særlig når man ikke er kjendis av noe slag, så låta ble ikke plukket ut som en av de 10 som nylig ble presentert til den norske finalen i mars. Jeg synes likevel låta skulle få et liv, sier Kyrre og legger til:

– Boyband er jo ikke noen egen musikksjanger. Jeg lager ganske variert musikk innen en bred forståelse av pop-sjangeren. Bildet i seg selv er heller ikke en referanse til noen epoke, selv om jakka har en tydelig referanse til en av mine barndomshelter, Michael Jackson.

Neste singel i juni

Mer relevante referanser enn «boyband», mener Kyrre er artister som Robbie Williams – som startet som sanger i nettopp boyband.

– Han er en artist som har en stor og svært variert katalog med musikk. Etterhvert som jeg gir ut mer musikk, vil det nok også komme tydeligere frem at mitt utrykk kan være rimelig variert, sier Kyrre og legger til:

– Det viktigste for meg er ikke at alle liker det jeg gjør - det ville jo faktisk vært veldig rart - men at jeg liker det jeg gjør, sier Kyrre, som ikke har noen umiddelbare planer om å bli turnerende artist.

– Men jeg har et ønske om å komme tilbake på scenen og opptre foran publikum igjen. I første omgang kunne det være gøy å holde konsert lokalt, så får vi se hvor musikken min bærer hen, etterhvert. Det viktigste er å få skape og bruke evner og lidenskap.