Våningshus med kokkeplaner får kulturminnestøtte

MOLDE: Våningshuset fra 1912 i Eresfjord i Nesset kommune er et av 18 prosjekter i fylket som til sammen får 1,6 millioner kroner i støtte fra Kulturminnefondet.

– Selve konseptet er ikke helt klart ennå, utover at vi kommer til å bo i andre etasje og har lyst til å skape et flerbrukslokale i første etasje. Her tenker vi event, møter og kjøkken, sier Bjørn Cameron Alexander.

Han og kona Olise, som er fra Øverås, var tidligere kokker og vertskap på Kavli Moen Gård.

Kulturminnefondet støtter restaureringen av vinduer og varevinduer i bygningen med 88.000 kroner og mener det er positivt at man vil bevare originale bygningselementer, samtidig som våningshuset skal få en ny bruk.

Også Elvebakken mølle i Fræna får støtte i tildelingsrunden.