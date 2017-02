Skrinlegger Gørvellplassen

I sommer ble det kjent at Molde kino AS så på muligheten til å flytte til Gørvellplassen og Det hvite hus, som Molde Utvikling har fått godkjent som boligprosjekt. Nå er det klart at dette alternativet skrinlegges.

– Det var ikke råd å få plass til oss. Det ble for mange kompromisser. Det er en tomt med mange kompromiss, og trappa og støttemurene bak gir mange skrå vinkler – mens vi trenger firkantede bokser, forklarer kinosjef og styreleder i Molde kino AS, Geir Hammerø.

Ny kino her? Tegnes nå inn i Det hvite hus på Gørvellplassen

Trenger fire saler

Kinosjefen forteller at løsningene som var mulig å få til i Det hvite hus ikke ville gitt kinoen så mye mer enn den har i dag.

– Teknisk optimalt for oss er fire saler med ett felles maskinrom, samt inngang og innslipp på samme plan. Det var ikke mulig å få til, sier Hammerø, som tidligere har lansert flere alternativ for kinoen.

– Hvilke alternativ jobber dere videre med nå?

– Innen 10 år må vi se på kinostrukturen. Det betyr at vi har god tid. Det er ingen tog som går, som var tilfellet med Gørvellplassen. Det var en idé som var så godt at vi ikke kunne la være å utrede den, sier kinosjefen.

– Bilbyen vil frigi lokaler i sentrum øst. Kan disse være aktuelle?

– Jeg må innrømme at tanken slo meg da jeg så at Harald Hustad skal flytte. Det åpner seg stadig muligheter, men vi jobber ikke med noe konkret nå, sier Hammerø.

Historiske tall for Molde Kino AS – Har ikke hatt flere besøk siden 1983 I 2016 hadde Molde kino over 104.000 besøkende.

Langsiktig strategi

Molde kino satte ny publikumsrekord i fjor, med over 104.000 besøkende – det høyeste tallet siden 1983.

– Vi har en langsiktig strategi. Jeg liker å sammenlikne oss med Bodø, som har 20.000 flere innbyggere og nokså identisk kinoløsning som oss. De får til 130.000 kinobesøk i året, sier Hammerø og legger til:

– Vi har forvaltet bygget vi er i nå med en investering på 18 millioner kroner de siste ti årene. Vi har ikke hastverk. Men på sikt bør vi altså ha bedre logistikk og en fjerde sal.