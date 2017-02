Inviterer til ny fest

For åttende året inviterer Teatret Vårts venneforening til teaterfest i mars i samarbeid med Teatret Vårt.

– I år blir det fest over fire dager i stedet for fem, og litt færre forestillinger. Vi har funnet ut at det er et riktig nivå å legge seg på, sier teaterfestkoordinator Helene Hoemsnes.

521 medlemmer

Venneforeninga er blant de største og mest aktive i landet, selv om medlemstallet har sunket noe de siste årene. Nå er antallet medlemmer 521.

– Hva skyldes nedgangen?

– Vi har hatt gjennomgang av listene. Og medlemstallet varierer, sier Hoemsnes.

– Riksteatret kommer ikke i år?

– De ønsker komme når det er teaterfest, men i år passet det ikke. Vi har likevel fått både kvalitet og bredde i programmet, mener Hoemsnes.

Dr. Bergland og Elsa Lystad

Av gjestespill nevner Hoemsnes Dr. Berglund bryter taushetsplikten og Mitt liv som Elsa 2.

– Vi ser på billettsalget at begge disse er populære. Til Dr. Berglund, legen som også er komiker, er det få billetter igjen. Elsa Lystad har valgt å legge premieren til oss, to år etter forrige forestilling, sier Hoemsnes, som også er fornøyd med at Statsteatret kommer tilbake, nå med en forestilling om Svartedauden.

– For vårt publikum blir ikke de historiske epokene kronologiske, men spiller nok liten rolle. Forestillingene kan like gjerne ses enkeltvis.

Lokale premierer

På programmet, som blir til i samarbeid med Teatret Vårt, står også to egne premierer.

– Festen åpnes 9. mars av teatrets styreleder Leon Aurdal. Deretter blir det premiere på Helvete er de andre. 10. mars har Merz-kabareten premiere i Krona, og fordi den begynner å fylles opp, setter vi opp en ekstraforestilling, sier Hoemsnes.

De lokale aktørene er mange; Pusterom med Lars Melsæter Rydjord og Line Heie Hallem er tilbake som ønskereprise. I Kjære Europa, skrevet av Kristian Lykkeslet Strømskag, har alle seks involverte jobbet i Molde før. Musiker Bård Watn lager Merz-kabaret med Vivi Sunde. Molde-bandet Nattmaskin spiller – og det blir selvsagt quiz.

HVA: Teaterfest 2017

TID OG STED: Teatret Vårt og Krona 9. - 12. mars.