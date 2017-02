Kygo til Jugendfest

Det er arrangøren Momentium som slapp nyheten søndag formiddag. Jugendfest markerer 10-årsjubileum, der altså den norske stjerne-DJ-en avslutter lørdagen på Color Line Stadion.

Jugendfest går av stabelen fredag 18. og lørdag 19. august i Ålesund.

- I 2017 er Kygo en av verdens største artister, og er vel nå den perfekte stjernen å ha på et stort stadionshow. Sist Kygo var på Sunnmøre spilte han for 90 mennesker på en eksklusiv releasekonsert i Ocean Sound Recordings. Denne gangen kommer han til å få spille for et fullsatt Color Line Stadion. Det ser både arrangør og artist frem til, forteller pressesjef Terje Erstad i pressemeldinga.

En milliard på Spotify

Kygo omtales som «soveromsprodusent» og piano-vidunder, og har på kort tid blitt blant de største stjernene på tropical house-himmelen, ifølge Momentium.

Han ble kåret til Spotify’s Breakout Artist i 2015. Hits som «Firestore (feat. Conrad Sewell)» og «Stole The Show (feat. Parson James)» fikk gull og platina i 16 forskjellige land, og han ble en av artistene som raskest nådde en milliard (!) streams på Spotify.

Kygo’s første album, Cloud Nine, debuterte på 1. plass på iTunes Dance Album Charts og 1. plass på Nielsen Soundscan’s Electronic Albums chart. Kygo opptrådte første gang på amerikansk TV på The Late Late Show With James Corden, der ha fremførste en akustisk versjon av «Stole The Show (feat. Parson James)».

På Good morning, America-show

Han har også holdt opptredener på Good Morning America, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon og The Ellen DeGeneres Show. I 2016 spilte han under avslutningsseremonien i OL i Rio med låten «Carry Me (feat. Julia Michaels)», skriver Momentium.

I tillegg har Kygo vært på forsiden av Billboard Magazine, Haute Living Magazing og blitt skrevet om i USA Today, The Wall Street Journal, Rolling Stone, LA Times, Forbes, Entertainment Weekly, Nylon, Huffington Post for å nevne noen.

Han har spilt for et utsolgt Barclay Center i New York og, nylig, på The Hollywood Bowl hvor han headlinet to show etter hverandre.

Nå er han aktuell med en ny låt sammen med Selena Gomez «It Ain’t Me».