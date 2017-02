Krimkonge nekter å lese Jo Nesbø

De to forfatterne Jo Nesbø og danske Jussi Adler-Olsen er konkurrenter i krimsjangeren, med Nesbø på den høyeste salgstall-tronen. Mens danskenes krimkonge Jussi Adler-Olsen har solgt 16 millioner bøker rundt i verden, kan Jo Nesbø vise til 30 millioner.

– Jeg har aldri møtt Jo, og jeg har ikke lest noen av bøkene hans. Jeg vil ikke påvirkes på noe vis. Vi er jo også konkurrenter, sier Jussi Adler-Olsen i intervju med VG.no.

Adler-Olsen er for tiden ute med sin syvende bok i serien om Avdeling Q, «Selfies».

Vil lese alt – som pensjonist

Dansken har ifølge VG pålagt seg sjøl å vente med å lese Harry Hole-serien til han legger opp sjøl.

– Jeg venter til jeg blir pensjonist. Da skal jeg lese alt av Nesbø, lover han.

Rake motsetninger

De to er krimkonger fra hver sine skandinaviske land, men VGs journalist påpeker en stor forskjell mellom dem:

«Der Jo Nesbø er privat og knapp, er Jussi åpen og ordrik. Og mens Jo Nesbø konsekvent sier nei til hjemme-hos-reportasjer, åpner Jussi Adler-Olsen døren på vidt gap da VG en sur januardag finner frem til hans nykjøpte villa i fasjonable Valby i København.»

«Tørst» i salg 21. mars

Som kjent kommer Jo Nesbøs ellevte roman om Harry Hole i salg 21. mars, med tittelen «Tørst». Da er det fire år siden den forrige, «Politi». Den ble – som alle Hole-romanene – en suksess.

Den tidligere A-lags-spilleren for MFK, siviløkonomen og journalisten bodde i Molde fra han var 8 til han var 19 år. Bøkene hans er utgitt på 51 språk, og har altså solgt i over 30 millioner eksemplarer verden over.

Blant den yngre garde er Nesbø mest kjent for barnebøkene om Doktor Proktor, som også er filmatisert.