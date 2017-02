Mathilde løftet taket med «Lost Paradise»

Lørdag braket UKM i Molde løs, og for første gang var den nye kulturskolen og «fengselet» tatt i bruk der Ung Kultur Møtes. Fengslende og frodig kunst møtte også de som tok turen inn i de tidligere mørke, nå lyse og innbydende lokalene i Øvre veg.

Ga mersmak

Publikum og ikke minst konferansierene Nathaniel Sande og Fredrik Haugen visste å sette pris på de billedlige og maleriske innslagene. Litt vel raskt presentert på storskjerm, men det ga mersmak for de som ville inn og se mer.

Nathaniel – nå moldegutt – nevnte diskret at han også hadde knipset noen fotos, og 19-åringen er dessuten veteran i UKM.

– Ja, jeg har faktisk vært med på ulike vis i 7 år nå, og det er så kjekt å se at nivået er helt på topp også i år, sier Nathaniel. Som syns den nye arenaen for ung kultur i Molde er tipp-topp.

Sleit i fjor, bra i år

– Alt har gått greit her, sier leder for Molde ungdomsråd, Felicia Andreasson, som sammen med sitt team av svartkledde UKM-medarbeidere fornøyd kunne konstatere at sceneframsyningene føyk unna på 40 minutter.

– I fjor sleit vi skikkelig med å få folk til å stille opp, men i år var det bra med påmeldte. Og når det gjelder bilde- og malebidrag var det ekstremt mye, forteller leder Felicia.

Under loop’en

Den første deltakeren, Martin Herje, akkompagnerte sin egen gitar med den selvkomponerte «Second Dawn», mens Hayden Galdames førte publikum inn i en ettertenksom «Slow Dancing in a Burning Room».

Enorm stemme og glasskår

En som virkelig fikk tonene til å stige helt opp under taket i aulaen var Matilde Tafjord Rødhammer, som med sin «Lost Paradise» fikk mange tilhørere i «hakesleppmodus».

En filmgruppe fra Bekkevoll ungdomsskole bragte en ublid side av virkeligheten fram med sin kortfilm «Glasskår», som på brutalt vis beskrev en mobbesituasjon. De mange tøffe mot den ene alene, og noen som til slutt ville hjelpe, men var det for seint? Ubehagelige tanker, pg et modig bidrag.

Revolt V og ny-hop

Revolt V hadde fått med seg reserve Marthe på trommer, men gjorde sin «Anyway» uansett bra.

Gitarist Hermann Mjåseth foretok så dagens raskeste metamorfose og forvandlet seg fra Revolt’er til fargeglad saksofonist i gruppa Åll Tålk i den morsomme Dang! Som kunne ligge i et landskap mellom jazz, funk, pop og hiphop.

Kulturkonsulent Siri Kiviranta forteller at et fagråd vil komme fram til hvem som skal videre til fylkesfinalen på Midsund. Og hun ber oss følge med på UKM’s sider for oppdateringer her.