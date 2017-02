Tiësto til Jugendfest

- Tiësto er ett av de store navnene vi har fått flest ønsker om opp gjennom årene. Vi har forsøkt å få han hit i flere år, og denne gangen fikk vi det til. Det er vi glade for og det vet vi at veldig mange anndre også er, sier pressesjef Terje Erstad i Momentium i en pressemelding.

Verdens beste dj

Tiëstos suksess er overveldende. Han har blant annet blitt kåret til verdens beste DJ tre år på rad av DJ Magazine, vært nominert til Grammy, opptrådt på åpningsseremonien under OL i Athen og har snart 20 millioner tilhengere på Facebook. Han har blitt kåret til tidenes beste DJ av Mixmag. I 2015 vant han også Grammy for sin remix av "All of Me" av John Legend. Blant hans mest kjente sanger og remixer er klassikere som “Theme from Norefjell”, “Adagio for Strings” og “Silence”, heter det i pressemeldingen.

Siden 90-tallet har han briljert som DJ, musiker og produsent av elektronisk dansemusikk.

Ekstra populær i Norge

En av de første landene Tiësto solgte et stort antall CDer til er faktisk Norge. En ukjent mann fra Norge ringte han og spurte om å få kjøpe hele 5000 CDer. Dette var et av de største salgene til Tiësto, og han måtte faktisk spare penger for å kunne produsere så mange. Helt siden den gang har Tiësto vært en bauta innenfor elektronisk musikk, og har vært veldig populær her til lands.

Når "Tijs" ikke samarbeider med stjerner som Nelly Furtado og Busta Rhymes reiser han verden rundt og spiller utsolgte konserter for sin enorme fanskare. Han opptrer på de største scenene i verden og har for eksempel spilt for 250.000 mennesker på Ipanema Beach i Rio De Janeiro. Det kan også nevnes at i 2003, for første gang i musikkens historie, var Tiësto den første dj-en som solgte ut en konsertarena med kapasitet til 25.000 mennesker, skriver Momentium.

Avslutter Jugendfest

De siste årene er han mest kjent for låtene ”Secrets”, ”Red Lights” og ”Wasted”. Sangene har blitt streamet totalt over 420 millioner ganger (!) på Spotify, som må sies å være veldig mye selv for Tiësto. Nå er Tiësto - som egentlig heter Tjis Michiel Verwest og er fra Nederland - endelig klar for Ålesund, og avslutter fredagen på Jugendfest 2017.