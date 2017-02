Karin Krog til Moldejazz

– En stor glede å ønske velkommen, særlig til Karin Krog som har tatt turen fra Oslo, sa festivalsjef Hans-Olav Solli da han åpnet pressekonferansen på Moldejazz onsdag.

– Jeg vil bare ha sagt det: Jeg var oppe klokka fem - med et skrik, sier Karin Krog, som ble plassert på samme bord som Petter Pettersson - samme mann som tok i mot henne på den aller første jazzfestivalen i Molde i 1961.

Hun er en av artistene som presenteres til årets Moldejazz.

Lørdag 22. juli skal hun opptre i Bjørnsonhuset kl. 18.00.

– Jeg har med meg et skandinavisk band med amerikansk tenorsaksofonist. Et solid lag det er moro å spille med. Hamilton utrolig dyktig. Han kan historien, sier Karin Krog.

Åpningsdagen

Solli avslørte flere artister til åpningsdagen, mandag 17. juli:

Trondheim Jazzorkester og Espen Berg med prosjekter The Matrix - 17. juli kl 20.00

- Orkesteret har fire prosjekt på to uker i sommer, og er virkelig i vinden. De spiller sammen med både Chick Corea og Joshua Redman før Molde, sier Solli.

Natalie Sandtorv med band, fjorårets prisvinner, Storyville 17. Juli kl 16.00.

– Riktig spot å gi til en prisvinner, sier Solli.

Steve Lehman med Sélébéyone

– Et banebrytende prosjekt det var vanskelig få til Europa, men som vi har fått til med Moldejazz i spissen. En blanding av frijazz og hip hop. Lehman inngår for øvrig i et av prosjektene til årets Artist in Residence, sier Solli. Spiller i Storyville mandag kveld, som blir mer en klubb, sier Solli.

Alexandraparken

Mandag 17. juli blir det gjenhør med Cory Henry & The Funk Apostle.

– Han spilte ren orgelkonsert her i fjor. Nå kommer han med et live-band som har fått god anmeldelser og mottakelse.

– Tror ikke akkurat åpningsdagen 2017 blir sidrumpa. Nå er dagen i havn..! sier Solli.

(Det betyr at Red Hot ikke spiller i parken i år)

Teatret Vårt

Hanna Paulsberg Concept: Teatret Vårt 18. juli

– En ung, ettertraktet musiker, også med i Trondheim Jazzorkester.

Daniel Herskedal Kvintett, Teatret Vårt 19. juli

– Svært aktiv, ny plate 24. februar. Mye omtalt etter BBC London Orchestra-konserten, et samarbeid han var invitert inn i, sier Solli.

Sinikka i domkirka

2o.juli blir det kirkekonsert med Sinikka Langeland og The Magical Forest. Her spiller hun sammen med blant andre Arve Henriksen, husartist i 2009, og Trygve Seim og Trio Medieval.

– Samme dag blir det utekonsert på Romsdalsmuseet, men den vil ikke bli artistslipp på i dag, sier Solli.

Nedddempet

To mer neddempede stemningskonserter kommer på fredagen i jazzuka:

Franske Eve Risser, bare 25 år, med White Desert Orchestra, med 10 musikere. Teatret Vårt 21. juli.

Atmosphere: Arve Henriksen med Tigran Hamasyan, Jan Bang og Eivind Aarset.

– Manfred hos plateselskapet ECM har sagt det er den vakreste plata han har gjort. Musikken er såvidt framført i Norge. Teatret Vårt 21. juli.

Brass i domkirka

Jan Magne Førde og Molde Brass Band, Henning Sommerro med flere framfører prosjektet «Mezzing» i Molde domkirke lørdag i festivaluka. Dette blir avslutningen av årets Moldejazz.

– Prosjektet ble første gang framført på og skrevet til Trondheim Jazzfestival i fjor med Ila Brass. Skal nå gjøres i Molde med Molde Brass Band, sier Solli.

– Utrolig kjekt å få forespørselen. Alle i bandet ble kjempeglade, sier dirigent Jens Kristian Mordal i Molde Brass Band.

Flere artister

Festivalsjef Hans-OlavSolli slipper nye artister på Plassen klokka 12, og noen av artistene er også til stede under presentasjonen. Vi har medarbeidere på plass som vil rapportere fra pressekonferansen underveis.

Fra før er det kjent at artister som Vijay Iyer, Pat Metheny, Herbie Hancock, Terje Rypdal, Aurora, Sondre Justad, Sigvart Dagsland og Stjernekamp-vinner Knut Anders Sørum er klare for årets Moldejazz som arrangeres i uke 29.

Saka oppdateres.

