Jazzsanger Al Jarreau er død

Det var det amerikanske bransjenettstedet TMZ som brakte nyheten om Al Jarreaus bortgang.

Jarreau har vunnet sju Grammy-priser og har turnert mer eller mindre sammenhengende i 50 år. Nylig ble han lagt inn på sykehus i Los Angeles og kunngjorde deretter at han ville pensjonere seg.

Det var i 1996 at Al Jarreau holdt konsert i Idrettens Hus. Det gjorde han sammen med et band bestående av Neil Larsen på M.D./keyboard, Charles Johnson på gitar, Rickey Minor på bass, Mike Baker på trommer, og Scott Mayo på keyboard, ifølge Moldejazz sitt historiske arkiv.

Hadde familien rundt seg

Dødsfallet bekreftes av Jarreaus manager, Joe Gordon.

– Kjære venner, familie og kolleger, Al Jarreau gikk bort i dag morges. Han lå på sykehuset og hadde sin kone Susan, sin sønn Ryan og andre medlemmer av familien hos seg, skriver han.

Blant Jarreaus hits på 70- og 80-tallet var låter som "Mornin'", "After All", "We're In This Love Together" og "Moonlighting". Den siste var kjenningsmelodien til TV-serien med Bruce Willis og Cybill Shepherd som på norsk fikk tittelen "Bøllen og Blondinen".