På vei mot noe stort

Ine Hoem, med solide røtter fra Fræna, har i nærmere ti år vist oss at hun har vært på vei til et helt eget musikalsk uttrykk. Om det har vært med bandet PELbO, i samarbeid med bassisten Jo Skaansar på «Den blåaste natt» - med tekster av sin far Edvard Hoem eller på egen hånd med soloprosjekter, så har det hele tida vært ei solid utvikling i Hoems stemme og uttrykk.

Med «Moonbird» kan det godt være at Hoem tar det endelige steget - nå er det nemlig et solid internasjonalt snitt over hva og hvem hun er.

Singelen «This Year» viste med sine vel to millioner steams at Hoem er i ferd med å få et stort publikum der ute. Med et album som «Moonbird», som bare blir utgitt digitalt på diverse strømmetjenester, kommer hun til å bekrefte inntrykket mange allerede har - Ine Hoem er nå en artist som har alt som skal til for å innta de store scenene.

Hoem har turnert med den svenske superstjerna Veronica Maggio i det siste - neste gang kan det være omvendt. Med låter, tekster, en produksjon av Ane Brun-samarbeidspartner Tobias Fröberg og utmerka assistanse av de svenske toppmusikantene Lars Skoglund og Robert Elovsson, har nemlig Hoem laga en sofistikert pop-produksjon som oser kvalitet på alle vis.

Ine Hoem har ei stemme, som heldigvis er løfta langt frem i produksjonen og lydbildet, som er klokkeklar og personlig. Når hun så er en historieforteller av klasse - hun har tydeligvis lært mye av sin dikterfar Edvard - så er «Moonbird» steget vi og mange med oss har venta på siden «Angerville» kom for et par år siden.