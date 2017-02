Nordens største byggverk av is

Kunstneren Peder Istad fra Molde har utformet rettssalen av is som er arenaen for «Århundrets rettssak», i et konsept kunstneren Morten Traavik står bak.

- Jeg er hyret inn av Traavik for å lage den fysiske rammen rundt rettssaken, der staten er tiltalt, og en rekke vitner skal i boksen. Det er som en teaterforestilling, som foregår som en ekte rettssak, med tyngde og seriøsitet. Lørdag er det dommedag, og da er det folket som avgjør utfallet, sier Istad.

19 lastebil-lass med is

"Rettssalen" består av amfi med plass til rundt 150 mennesker, vitneboks og gjennomskinnelige vegger av pakkis som bikker mot hverandre, alt lyssatt.

- Med dette prosjektet sprenger vi grenser. Siden 2007, da jeg lagde Isrosa til Kongens 70-årsdag, har jeg ikke klart å tangere rekorden på 100 tonn. Nå er vi på 190. Hver is-blokk veier to tonn. Vi har jobbet åtte mann i 14-15 dager med maskiner for å få det til. Isen har blitt fraktet inn på lastebil til sentrum, 19 lass i alt, sier Istad.

- Hvorfor så stort?

- Naturen er en viktig del av storyen, som større og sterkere enn mennesket. Det er dramatisk og kraftfullt. Jeg kjenner ikke til noe byggverk av is på denne størrelsen i Norden, kanskje ikke i Europa, sier Istad.

Rettssaken - med tittelen The Trial of The Century - varer i tre dager - fra 9. til 11. februar.

- Hva skjer med installasjonen etterpå?

- Det blir opp til kommunen å avgjøre. Jeg har kun hatt fokus på å lande dette enorme prosjektet, sier Istad og legger til:

- Nå er det lyssatt. Men fordi blokkene er så store, er det en fin grønntone i isen. Den funker godt også uten lys.

Blir lamslått og imponert

I løpet av uka har mange tatt turen innom installasjonen.

- Selv blir jeg litt snøblind, bokstavelig talt. Men jeg har inntrykk at folk får en sterk opplevelse her. Veggene er 4-5 meter høye, og det er animasjon på noen av dem. Det er en vakker og sterk opplevelse. Folk blir lamslått og imponert, sier Istad, som synes prosjektet har vært givende - ikke bare på grunn at de enorme dimensjonene.

- Her er fagfolk som belyser ulike problemstillinger rundt menneskets utnyttelse av naturen og Arktis. Det er veldig interessant, komplekst, og ingen opplagte svar og løsninger, sier Istad.

Bakgrunnen for prosjektet er at Greenpeace og Natur og ungdom i oktober saksøkte staten for å ha åpnet for nye oljefelt i Barentshavet.Rettsprosessen skal foregå i Oslo tingrett i år, men har altså fått en liten tjuvstart i Kirkenes under festivalen Spektakel.