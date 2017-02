Ja til jazzlinje

Det er klart etter at fylkespolitikerne i Utdanningsutvalget behandlet saka i møte 9. februar i Elnesvågen i Fræna.

Enstemmig vedtak

«Utdanningsutvalget ber Møre og Romsdal fylkeskommune søke Kunnskapsdepartementet om å få etablert tilbudet Landslinje for jazz ved Molde videregående skole fra skoleåret 2018/2019», heter det i vedtaket, som samsvarer med fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik sin tilråding.

Kan få landets eneste jazzlinje Fylkesrådmannen positiv til planene ved Molde videregående skole.

Modell fra Vinstra

Bakgrunnen for vedtaket er en søknad fra Molde videregående skole.

– I dag er det kun et landslinjetilbud med musikk i Norge, og det er folkemusikk ved Vinstra videregående skole. Molde videregående skole søker nå om å få opprette en landslinje for jazz, mye etter modell fraVinstra. Det betyr at en ønsker at inntil 9 elevplasser på hvert av klassetrinnene VG1, VG2 og VG3 innenfor utdanningsprogrammet for musikk, dans og drama, blir øremerket for elever som søker landslinje i jazz, heter det i saksframlegget.

Molde vgs har flere lærere som kan stå for store deler av undervisningen, det resterende vil bli dekt opp gjennom samarbeid med jazzmiljøet ved NTNU. Alt nødvendig utstyr er tilgjengelig ved Molde kulturskole.

Bred støtte

Søknaden til Molde videregående skole er støttet av NTNUs jazzmiljø, Norsk Jazzforum og Midtnorsk Jazzsenter. Også Moldejazz har uttrykt sin støtte til initiativet.

Nå blir det opp til Kunnskapsdepartementet å avgjøre saken.