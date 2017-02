Retiro blir moldes nye utendørsscene

Fredag 2. og lørdag 3. juni er det klart for seks konserter – tre hver av dagene – på Moldes bade- og friluftsområde Retiro.

– Hvorfor skal Retiro bare brukes til tur og svømming? Vi har i hvert fall lyst til å se om det funker som konsertarena. Det er ikke hugget i stein at det blir hvert år. Først vil vi finne ut hvordan dette fungerer for både publikum og artister, sier Ihlstad i Phi Entertainment, morselskapet til Skyhøyt Live Scene og Skyhøyt Festival.

En forsiktig start

Fredag 2. juni blir det konserter med Creedence Tribute-bandet Young Fogertys, Morten Abel, og Christer Falcks prosjekt Purple Rain - en hyllest til Prince, som involverer 17 norske artister – blant dem bassist Jonny Sjo fra Molde. Lørdagen spiller sunnmørske Brothers in Arms Dire Straits-Tribute, samt Dina Misund, og Kari Bremnes.

– Det hele begynte med at konserten vi hadde booket med Kari Bremnes måtte flyttes. Nå mener vi at vi har klart å skape to kvelder på Retiro som begge favner bredt, sier Ihlstad.

– Det er en allsidig booking. Prince-hyllesten går for fulle hus på Sør- og Østlandet, og de andre navna er også solide, sier bookingansvarlig Frode Nakken i Phi Entertainmen. Nakken jobber med artister både til Skyhøyt i Fjæra (Retiro) og Skyhøyt-festivalen (planlagt på flyplassen i august).

– I løpet av 15 år har jeg skaffet et godt nettverk, og jeg kjenner godt bransjen – alt fra agenter og musikere til bookingbyråene, sier Frode Nakken, og forteller at han ikke kunne takke nei til et så unikt prosjekt de skyhøye planene om festival på flyplassen.

Nakken var med både på å etablere både Raumarock og Tons of Rock – Skyhøyt blir den tredje festivaloppstarten.

– Hvordan vurderer du Molde som konsertby?

– Jeg tror folk er klare for mer! Bortsett fra den finfine jazzfestivalen i uke 29, ligger jo live-segmentet ganske brakk her i byen, sier Nakken, og legger til at Skyhøyt-gjengen er sterkt inspirert av Momentiums klubbscene Terminalen i Ålesund.

– Drømmen er jo å etablere et sted a la det i Molde, sier han.

Bør ha 2.000 hver dag

Konsertområdet på Retiro åpner kl. 18.00 og siste konsert avsluttes seinest kl. 00.30. Prisene blir på 590 kroner for én dag, og 990 for begge.

– Hvor mange publikummere har dere forventninger om?

– Jeg vil helst ikke gå ut med tall, eller antall billetter somlegges ut for salg. Grunnen er at det er flere ting som ikke er avklart. Blant annet vet vi ikke om vi får til innslipp av 15-åringer, eller om vi må sette 18 års-grense, sier Ihlstad.

– Hvor mange bør dere ha inn økonomisk sett?

– Vi håper på et par tusen pr. dag. Det blir en forsiktig start. En test, rett og slett, sier Ihlstad.

Scene mot vest

Arrangøren har bevisst unnlatt å kalle Skyhøyt i Fjæra en festival.

– Det har noe med forventningene å gjøre. Dessuten har vi et ansvar når det gjelder å bevare området, vi må sørge for at det ikke blir opptråkket, sier Ihlstad, som har søkt Molde kommune om bruk – og fått ja.

– Det kan se ille ut når andre har hatt fest her - hvordan blir det etter to konsertdager?

– Vi skal ta vare på Retiro. Og rydde opp etter oss. I følge avtalen skal det «tilbakestilles til den opprinnelige standard», sier Ihlstad.

Han forklarer at scena er tenkt plassert mot vest og at publikumsområdet blir innenfor vollene.

– Vi har inngått en avtale med Molde båthavn om å bruke deres lokaler og fasiliteter som backstage-område. Der blir det også parkering for 500 biler, sier Ihlstad, og legger til at basale behov som toalett, mat og drikke blir som på festivaler flest, og ivaretatt på grusplassen som er parkeringsplass i dag.

– Som mange andre festivaler har vi valgt Tikkio som betalingsløsning, og håper alle vil benytte seg av den. Vi har også et mål om å få publilkum til å kjøpe billetter på et tidligere tidspunkt, sier Ihlstad, som åpner billettsalget til Retiro fredag 10. februar.

Lyd og lys fra Sunnmøre

Ihlstad forteller at Phi Entertainment har inngått en såkalt storhus-avtale med selskapet Lyd og Lyspartner, som holder til på Giske på Sunnmøre.

– Hvorfor ikke velge en lokal leverandør?

– Vi ser helhetlig på artistene våre og kommende arrangement. Dette firmaet har et solid rykte, samt den pakken og det teniske utstyret vi trenger, sier Ihlstad, og forteller at idrettslaget Rival utgjør frivilligkorpset.

– Men det er fint mulig å jobbe frivillig for oss for andre også. Det er bare å ta kontakt, sier Ihstad.

Han vil ikke ut med hvem som er sponsorer for selskapet eller de ulike arrangementene.

– Det er ingen sponsorer knyttet spesifikt til opplegget på Retiro. Men det er hos Skyhøyt Live Scene kapitalen ligger, det er der garantien stilles og risikoen tas, sier Ihlstad.

– Moldejazz har slitt med sin utendørsscene, i høyst vekslende vær. Hvorfor skal dere lykkes på Retiro?

– Vi trenger jo ikke like stort grunnlag. Og jeg tror nysgjerrighet og artistvalg gjør at folk har lyst til å sjekke ut dette, sier Ihlstad.

Sju av tretten artister klare for flyplassen

Fra før er det kjent at Skyhøyt Festival arrangerer festival på flyplassen på Årø 25. og 26. august i år med konserter med store artister og lufthavnrelaterte element.

– Til flyplassfestivalen har vi signet sju artister. Vi skal opp i 13, og vil derfor vente med å slippe navnene. Dessuten skal vi koordinere med de ulike flyselskapene. Men jeg kan garantere at det blir sjukt spennende, sier Ihlstad, som ser på 2017 som et prøveår: Med enkeltarrangement for Skyhøyt Live Scene, Skyhøyt i Fjæra, og flyplassfestivalen.

– I år er målet å lære. Gjennomføre konserter på en god måte, og bli kjent. Du er hva du gjør. Og vi har troa på at vi skal få til nye og gode konserttilbud i Molde, sier Ihlstad.