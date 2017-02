Fifty Shades er fortsatt hot

MOLDE: Bok nummer to i E. L. James’ bestselgende Fifty Shades-serie er nå klar for kinolerretet. «Mens Christian forsøker å tøyle sine indre demoner, begynner Anastasia å innse at det finnes sjalu kvinner i hans fortid som vil gjøre alt i sin makt for å rive dem fra hverandre», heter det i omtalen.

Filmen har premiere på Molde kino fredag 10. februar.

– Det er en vanlig festpremiere som allerede er utsolgt. Totalt har vi solgt over 700 billetter til filmen på forhånd, så interessen er fortsatt stor, sier kinosjef Geir Hammerø.

– Jeg tror nok bøkene er grobunn for interessen. Og at «jentene» synes dette er en perfekt anledning til et vorspiel med pikant innpakning. Så dersom 314 kommer seg ut på byen etter filmens slutt kl. 20. 40 så blir det jo kjekt for byens utesteder på fredag, sier kinosjefen.