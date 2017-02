Får 25 prosent avslag på alle billetter

– Bakgrunnen for at Moldejazz ønsket kulturrabatt på alle konsertene, er tilbakemeldinger fra ungdommene selv. De har gitt oss tydelige innspill på at tilbudet vårt til dem ikke har vært stort og bredt nok, sier Ellisif R. Vestad, ansvarlig for salg og sponsor hos Moldejazz.

Koster fylket 1,2 millioner

Til nå har Moldejazz hatt tilbud om rabatterte todagerspass på Romsdalsmuseet til ungdom. I tillegg har festivalen selv dekket utgiftene til rabatten for aldersgruppa mellom 8 og 15 år.

– Vi har vært fornøyde med orningen. Og nå gjør fylkeskommunen det mulig å utvide rabatten til alle konsertene, med unntak av Alexandraparken, sier Vestad, mens den som saksbehandler kulturrabatt-ordningen hos fylkeskommunen, Hege Merete Gagnat, nikker.

– Fylkeskommunen refunderer prisdifferansen for arrangøren. Det samme gjør vi for flere andre store festivaler i fylket, som Jugendfest. Og for andre aktører, som Molde kino, forteller hun.

– Hvor mye bruker fylkeskommunen på ordningen i året?

– Det vil jo variere, men budsjettet er på 1,2 millioner kroner, sier Gagnat, og opplyser at det årlig blir kjøpt 20.- 45.000 kulurrabatt-billetter.

Vil ikke ha «barnegrind»

Ungdommene i Ungdomsrådet i Molde tror den nye ordningen vil få flere unge på flere Moldejazz-konsert.

– Kulturrabatten på kino kjenner alle til. Men at man også kan få rabatt på konserter og festivaler er det ikke sikkert alle vet, sier Fride Monsen.

– For mange blir det dyrt med konsertbilletter. At vi nå får 25 prosent rabatt, tror jeg vil få flere på konsert, sier Felicia Andersson.

– Er det billettprisen som er utfordringen - eller er det mangel på artister som unge vil ha?

– Moldejazz er jo en jazzfestival. Vi forstår at de ikke kan ha masse popstjerner her. Men det er jo ikke så mange unge som hører på jazz, sier Andreasson.

– Hva synes dere om at de under 18 år blir plassert på eget galleri på klubbkonsertene?

– Konsertene begynner jo klokka 24.00. Vi forstår at det må være 18-årsgrense, sier Andreasson.

– Vi kaller det bare for «barnegrinda». Det er litt dumt at de som er 17, må stå der, og se på vennene som har fylt 18, sier Monsen.

Ellisif R. Vestad forteller at ulike løsninger har vært oppe til vurdering.

– Vi har forsøkt med et avgrenset område for de under 18 i Alexandraparken, men det kan lett oppstå «øl over gjerdet». Vi har vurdert bånd-løsning, men det blir for uoversiktelig på mange av våre scener. Det viktigste for oss er at det skal være trygt og behagelig for unge å gå på konsert. Så enn så lenge fortsetter vi med de ordningene vi har hatt fram til nå, sier Vestad.