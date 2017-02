Valen, Rudberg og samisk electrojoik klart for Melodi Grand Prix

De prøver seg alle i årets Melodi Grand Prix, som avholdes 11. mars i Oslo Spektrum med Line Elvsåshagen og Kåre Magnus Bergh som programledere.

Tirsdag røpet NRK årets startfelt på ti artister - i spennet fra gamle ringrever til nye fjes og alternative kandidater.

To sterke norske kort

Amina Sewali byr med sin egenskrevne låt "Mesterverk" på finalens eneste med norsk tekst. Elin Kåven – som del av duoen Elin & The Woods sammen med produsent Robin Lynch trår til mest på samisk med sin elektronikalåt "First step in faith/Oadjebasvuhtii" som i følge MGP-general Jan Fredrik Karlsen er "hypnotiserende".

Den samiske låten har også MGP-klubbsjef Morten Thomassen stor tro på, den er etnisk storslagen, sier han til NTB i forbifarten.

–Vi tar med oss både gospelkor og joikekor på scenen og blir 30 stykker, sier Kåven om sin Spektrum-debut.

Sewali og Kåven topper bookmakernes MGP-liste som favoritter, meldes det.

Stor overraskelse

Rune Rudberg entrer med cowboyhatt og countrylåten "Run Run Away" i sin sjette Melodi Grand Prix-finale siden 1989, men gir opp å slå Jahn Teigen om dette tallet.

Men den største overraskelsen kunne ikke komme tirsdag: I stedet fortalte Kristian Valen i et videoinnslag at han skriver komikk når han er glad og musikk når han er trist.

Etter et år som skal ha vært "blant hans livs verste", der Valen i fjor høst ble dømt til 21 dagers fengsel for trusler mot polititjenestemenn - en dom han anker, lot han seg overtale av Jan Fredrik Karlsen til å stille opp med en "veldig personlig låt" kalt "You and I" – som det siste han gjør før han flytter til USA.

–Å gå ut på scenen som meg selv, er nesten som å vise dagbøkene sine. Pokker, la oss prøve å trø til, sa Kristian Valen om hvorfor han stiller til start i Melodi Grand Prix for første gang, og sier at det blir noe å fortelle barnebarna, "om jeg får barnebarn noen gang".

Full lengde neste uke

I alt 1.036 sanger ble innsendt til vurdering av MGP-juryen i NRK. og Jan Fredrik Karlsen røpet at juryen innhentet innspill fra både NRK P1 og P3, og lot bredden, spekteret og ulikhetene råde.

Ifølge NRK vil en egen internasjonal jury plukke ut fire av de ti låtene til å delta i en gullfinale, og først i denne gullfinalen er det publikums stemmer som får avgjøre.

Alle låtene slippes i full lengde 15. februar.

Her er de ti utplukkede finalistene i Melodi Grand Prix 2017.

Jowst

Består av musikkprodusenten Joakim With Steen, som blant annet har jobbet med CLMD, og sangeren Aleksander Walmann. De stiller med "Grab The Moment", som beskrives som "catchy" av Karlsen og EDM-elementet i årets finale.

Fra Porsgrunn.

Elin & The Woods

Duoen utgjøres av den velkjente samiske folkpopartisten Elin Kåven i elektronisk samspill med Robin Lynch. Navnet fikk de da Kåven alltid sa hun måtte "ut og snakke med skogen før jeg bestemmer meg". Musikken beskrives som electrojoik - elektronisk musikk med tunge rytmer og joik, som veksler mellom hypnotisk transe og høyenergi i refreng.

Fra Karasjok og Sandnessjøen.

Kristian Valen

Komikeren er klar for Melodi Grand Prix, og kan skilte med en stemme som har gitt Michael Jacksons mor tårer i øynene og som Jan Fredrik Karlsen kaller "sykt bra". Han er klar med sangen "You and I", som Valen selv tror "ikke passer helt" inn i låtkonkurransen, for når han lager musikk er han nede. –Jeg kan ikke si nei til denne store festen, sier Valen.

Fra Stavanger.

Ulrikke

Ulrikke med etternavnet Brandstorp sang seg til semifinalen i The Voice i 2015 og har spilt barneteater, før hun nå har turnert med Michael Jackson- og Queen-showene – noe som gjør at hun vil konkurrere mot sin tidligere sjef Åge Sten Nilsen.

Fra Sarpsborg.

Rune Rudberg Band

Med Rune Rudberg i spissen, og et herrelag som teller Ketil Fog, Egil Brattås, Bjørn Teig, Tor Brasetvik og Tore Blestrud, blir det countrymusikk i startfeltet i år. –Det er 16 år siden sist, sier Rudberg som stiller for sjette gang. –Hver gang før har feil låt vunnet, heter det fra dansebandveteranen som nå har gått country for alvor og fremfører "Run Run Away". For Rudberg er det viktigst å få vist seg frem. –Melodi Grand Prix er det største utstillingsvinduet vi har i Norge, sier han til NTB.

Fra Østfold.

Ammunition

Dette er hardrockbandet til Åge Sten Nilsen fra 2005-vinnerbandet Wig Wam. Der har han med seg krefter som Erik Mårtensson, Victor Borge, Jon Pettersen, Magnus Ulfstedt og Lasse Finbråthen, og byr på sangen "Wrecking Crew". –Det er på tide å rocke Grand Prix, sier Åge til NTB.

Fra Østfold.

Amina Sewali

Hun har vært å se på Nationaltheatrets scene som Solveig, er i ferd med å skuespillerutdanning gjennom Det Multinorske, som er Det Norske Teatrets ikke-vestlige satsing, men utga debutalbumet som musiker allerede i 2011. –Jeg sendte inn en låt jeg ble veldig glad i, og glemte den. Jeg ble helt gal da NRK ringte! sier Sewali om sitt bidrag, "Mesterverk".

Fra Oslo.

Ella

Elin Kristiansen, som hun heter i sivil, synger MGP-covere i showduoen Voi Voi, men fremfører her låten "Mamma Boy" – skrevet av Ida Maria og Per Kristian Ottestad. –Det blir sirkus, show og eventyr, sier Ella om sangen.

Fra Oslo.

Jenny Augusta

Nok et ubeskrevet blad på riksplan. Hun sang seg til semifinalen i "Norske Talenter" i 2015 med sangen "Drit og dra", men stiller nå med den engelskspråklige "I Go Where You Go". –Jeg gleder meg til å komme tilbake på TV, det er nervepirrende men en glimrende mulighet til å vise frem låtene mine, sier singer-songwriteren.

Fra Brønnøysund.

In Fusion

Gruppen består av LIPA-utdannede Nina Grødahl (26), Saima-Irén Miam (26), som har vært med i "The Stream", og rockevokalisten Miriam LaBreche (28). Låten de stiller med, heter "Nothing Ever Knocked Us Over", og ifølge Jan Petter Karlsen er det bare å hente frem glowsticksene. Trioen er satt sammen for MGP-anledningen. Med sin blanding av pakistansk, arabisk og norsk bakgrunn trår de til med sin fusion av hiphop, rock og r & b.

Fra Sør-Trøndelag.