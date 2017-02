Lover høy allsangfaktor

«Dra på deg dongeribuksa, få på skinnjakka og bli med på en reise i norsk rocks historie» lokker Ungdomslaget Havbryn, og viser til Perler for Svin-konsert med en kraftpakke av coverslagere fra «de fire store»: Raga Rockers, Jokke & Valentinerne, Dum Dum Boys og De Lillos.

– Det er noe tidløst over disse gruppene. Lite staffasje, ekstremt bra tekster og gode melodier. Alle turnerer fortsatt. Jokke er død, men bandet lever videre, sier bassist Ståle Staurseth fra Molde.

– Glimrende gitarist

Perler for Svin oppstod for et år siden. I utgangspunktet for å hylle «de fire store». Men så var det Kaizers Orchestra da, som de også er store fans av.

– Vi kommer ikke utenom Kaizers. Vokalisten vår er fra Karmøy, så låtene blir på rett dialekt, sier Staurseth.

Perler for Svin består av Ståle Staurseth, vokalist/gitarist Bjørn Kjetil Larsen fra Karmøy, gitarist Tommy Bechstrøm fra Molde og trommeslager Adam Strange fra London.

– Hvordan oppsto gruppa?

– Det var jeg som tok initiativet for et drøyt år siden. Jeg har spilt sammen med Adam Strange i Ghost Dog i en årrekke. For fem år siden møtte vi Bjørn Kjetil Larsen. Vi tre dannet Arctic Four. Og for et år siden kom Tommy inn. Jeg hadde hørt ham jamme på Silver Fox og syntes han passet i konseptet. En glimrende gitarist, sier Staurseth.

Allsang

Gruppa spilte rundt 15 konserter over hele landet i 2016.

– Hvordan har dere blitt mottatt?

– Godt!

– Høy allsangfaktor?

– Absolutt. Vi plukker ut de låtene vi liker sjøl, og som vi vet vil slå an. Alle kan finne noe de liker. Vi gleder oss, sier Staurseth.

Trapper opp aktiviteten

Leder Kim Atle Kvalvåg i Ungdomslaget Havbryn forteller Vevang grendahus har plass til 400 publikummere.

– De siste to årene har vi ikke hatt høy aktivitet, men det vil vi gjøre noe med. Forrige arrangement var med Bjørns orkester 2. juledag. Perler for svin er et lokalt band med fire dyktige artister, og vi håper flest mulig møter opp til en fantastisk opplevelse. Billetter kan kjøpes på Best Skjelvik, Coop Vevang og via mCash på Facebook-siden til Vevang grendahus. Restbilletter selges i døra, sier Kvalvåg.

HVA: Konsert med Perler for Svin

TID OG STED: Vevang grendahus lørdag 11. februar kl. 21.